Кабмин запустил приложение "Дія", в котором можно будет скачать водительские права

Украинское правительство сделало первый шаг к "Стране в смартфоне" и презентовало приложение для водителей "Дія", созданное разработчиками за несколько месяцев, сообщает "Страна".

Это приложение для водительских прав. Теперь граждане могут общаться с государством напрямую через это приложение,

- говорилось на презентации.

Уточним, что презентацию вел вице-премьер-министр Михаил Федоров. По его словам, водительские права будут только первым шагом. После этого в него можно будет добавить электронные студенческие, пенсионные и даже паспорт.

Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Дія", который по сути является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг,

- сказал он.

Уточним, что Министерство цифровой информации уже начало прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения. Обращение можно будет подать на протяжении 5 дней – к моменту запуска, который запланирован на 16 декабря.

Все, кто присоединятся к тестированию, первыми получат возможность скачать на свой смартфон водительские права и техпаспорт. Наконец страх о забытых дома документах останется в прошлом,

- сказал Федоров.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что из-за забытых водительских прав и техпаспорта украинцы уплатили штрафов на сумму в 71 млн гривен.

Также замминистра рассказал, что в приложении планируется создать блоки для регистрации ФЛП; получении документации на стройку и сервис "еМалятко" для новоиспеченных родителей.