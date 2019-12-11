Кабмин запустил приложение "Дія", в котором можно будет скачать водительские права

Украинское правительство сделало первый шаг к "Стране в смартфоне" и презентовало приложение для водителей "Дія", созданное разработчиками за несколько месяцев, сообщает "Страна".
Уточним, что презентацию вел вице-премьер-министр Михаил Федоров. По его словам, водительские права будут только первым шагом. После этого в него можно будет добавить электронные студенческие, пенсионные и даже паспорт.
Уточним, что Министерство цифровой информации уже начало прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения. Обращение можно будет подать на протяжении 5 дней – к моменту запуска, который запланирован на 16 декабря.
При этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что из-за забытых водительских прав и техпаспорта украинцы уплатили штрафов на сумму в 71 млн гривен.
Также замминистра рассказал, что в приложении планируется создать блоки для регистрации ФЛП; получении документации на стройку и сервис "еМалятко" для новоиспеченных родителей.