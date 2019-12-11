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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Категория: Новости / Политика

Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters.
Отмечается, что парламент решил провести выборы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство.
 В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.


Источник: Корреспондент.net



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