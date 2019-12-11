Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters.

Отмечается, что парламент решил провести выборы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство.

В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата.