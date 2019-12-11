Кто останется без света 12 декабря?

В четверг, 12 декабря, продолжатся отключения света на Фонтане, Курсаках, Даче Ковалевского и Черемушках. Также без света останутся некоторые одесситы на поселках Таирова и Котовского и в центре города.
С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:
Академика Глушко, 1-11
Люстдорфская дорога, 162-170в
12 линия Дачи Ковалевского, 1,6
9 Линия Дачи Ковалевского, 12
Дача Ковалевского 142, 5 линия, 270
Дача Ковалевского 142, 10 Линия, 182-262
Дача Ковалевского 142, 11 линия, 135-223
Дача Ковалевского 142, 12 линия, уч8,11
Дача Ковалевского 142, 7 линия, 124-224
Дача Ковалевского 142, 8 линия, 138-245,5,18
Дача Ковалевского 142, 9 линия, уч2,168-258,9,12
Дача Ковалевского 142, Ореховая, 252,177,2уч.261,192
Дача Ковалевского 142, Правды, 132-255
Дача Ковалевского, 103/3-144
Дача Ковалевського 142, 6 линия, 6
переулок Ковалевского, 5,3,1,6,9
Ореховая, 196
1-й переулок Юннатов, 1-12/1
Анны Ахматовой, 34-40
Костанди, 47-77
Львовская, 50-58
Львовский переулок, 1-15
Просвещения, 150-255
Равенства, 1-106
Сумская, 1-69
Тимирязева, 72-84
Фонтанская дорога, 129
Харьковская, 1-20
Шишкина, 39
Юннатов, 1-15
4 Пригородная (Кондренко), 58-95
Вронского, 52-63
Малиновского Маршала, 130-152
Туристская, 1-9
Туристский пер., 2-12б
1 Пригородная, 15-37А
2 Пригородна, 32-64б
Корнюшина, 2-10
Мостовой переулок, 1-4
Т.Тесс, 60А
Текстильщиков, 1-14а
Кордонная, 1-68
Короткий пер., 3,2,4
Минская, 30А-1
Мостовой переулок, 2,1,4,2Б, 2/1
Терешковой, 8а-16
Космонавтов, 13-16
Добровольского проспект, 150
Канатная, 26а-38,74
Жуковского, 2-13
Карантинная, 2,17
Деволановский спуск, 17
Еврейская, 1-10
Бунина, 1-8
Троицкая, 2-7
Маразлиевская, 44,46,48
Преображенская, 49/51,68
Базарная, 94-102
Успенская, 109-115
Пушкинская, 27,29,25
Польская, 19,17,21
С 9 до 11 и с 15 в 17 часов:
Днепропетровская дорога, 134
Добровольского проспект, 148А-156