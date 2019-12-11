Кто останется без света 12 декабря?

В четверг, 12 декабря, продолжатся отключения света на Фонтане, Курсаках, Даче Ковалевского и Черемушках. Также без света останутся некоторые одесситы на поселках Таирова и Котовского и в центре города.



С 9 до 17 часов обесточат следующие дома:





Академика Глушко, 1-11

Люстдорфская дорога, 162-170в

12 линия Дачи Ковалевского, 1,6

9 Линия Дачи Ковалевского, 12

Дача Ковалевского 142, 5 линия, 270

Дача Ковалевского 142, 10 Линия, 182-262

Дача Ковалевского 142, 11 линия, 135-223

Дача Ковалевского 142, 12 линия, уч8,11

Дача Ковалевского 142, 7 линия, 124-224

Дача Ковалевского 142, 8 линия, 138-245,5,18

Дача Ковалевского 142, 9 линия, уч2,168-258,9,12

Дача Ковалевского 142, Ореховая, 252,177,2уч.261,192

Дача Ковалевского 142, Правды, 132-255

Дача Ковалевского, 103/3-144

Дача Ковалевського 142, 6 линия, 6

переулок Ковалевского, 5,3,1,6,9

Ореховая, 196

1-й переулок Юннатов, 1-12/1

Анны Ахматовой, 34-40

Костанди, 47-77

Львовская, 50-58

Львовский переулок, 1-15

Просвещения, 150-255

Равенства, 1-106

Сумская, 1-69

Тимирязева, 72-84

Фонтанская дорога, 129

Харьковская, 1-20

Шишкина, 39

Юннатов, 1-15

4 Пригородная (Кондренко), 58-95

Вронского, 52-63

Малиновского Маршала, 130-152

Туристская, 1-9

Туристский пер., 2-12б

1 Пригородная, 15-37А

2 Пригородна, 32-64б

Корнюшина, 2-10

Мостовой переулок, 1-4

Т.Тесс, 60А

Текстильщиков, 1-14а

Кордонная, 1-68

Короткий пер., 3,2,4

Минская, 30А-1

Мостовой переулок, 2,1,4,2Б, 2/1

Терешковой, 8а-16

Космонавтов, 13-16

Добровольского проспект, 150

Канатная, 26а-38,74

Жуковского, 2-13

Карантинная, 2,17

Деволановский спуск, 17

Еврейская, 1-10

Бунина, 1-8

Троицкая, 2-7

Маразлиевская, 44,46,48

Преображенская, 49/51,68

Базарная, 94-102

Успенская, 109-115

Пушкинская, 27,29,25

Польская, 19,17,21

С 9 до 11 и с 15 в 17 часов:

Днепропетровская дорога, 134

Добровольского проспект, 148А-156