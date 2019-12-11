Пожар в Одессе: найдены последние три тела

о состоянию на 6:45 найдены все тела людей, которых считали пропавшими после пожара в одесском колледже.

Об этом сообщает 048.ua.

Сегодня,12 декабря, примерно в 6:45, были найдены последние 3 тела людей, погибших в пожаре, который произошел 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В общей сложности жертвами, погибшими в результате масштабного пожара стали 16 чнловек. Из них двое скончались в больнице, а еще 14 были найдены под завалами сгоревшего здания.

Ликвидация последствий пожара продолжается.