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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Пожар в Одессе: найдены последние три тела

Категория: Новости / Происшествия

Пожар в Одессе: найдены последние три тела

о состоянию на 6:45 найдены все тела людей, которых считали пропавшими после пожара в одесском колледже.

Об этом сообщает 048.ua.

Сегодня,12 декабря, примерно в 6:45, были найдены последние 3 тела людей, погибших в пожаре, который произошел 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В общей сложности жертвами, погибшими в результате масштабного пожара стали 16 чнловек. Из них двое скончались в больнице, а еще 14 были найдены под завалами сгоревшего здания. 

Ликвидация последствий пожара продолжается. 


Источник: topnews.odessa.ua



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