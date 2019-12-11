Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Замена в статье 1 соответствующего закона отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год - до 31 декабря 2020 года включительно - продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН,

- пояснил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, представляя законопроект.

Во время обсуждения законопроекта председатель партии "Европейская солидарность" и член одноименной фракции Петр Порошенко заявил, что у их политической силы есть все основания не поддерживать этот документ, среди которых - появление в подписанном в Париже Нормандской четверкой коммюнике положений относительно "формулы Штайнмайера", неподнятие украинской делегацией на нормандском саммите вопроса относительно имплементации Минских соглашений, а также нивелирование предыдущих наработок относительно привлечения миротворческих сил.

Позицию о намерении не голосовать за принятие документа выразили также фракции "Голоса" и "Батькивщины".

Напомним, 10 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"".

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.