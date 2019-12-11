Пожар в Одессе: полиция назначила генетическую экспертизу

Для установления личностей погибших при пожаре в одесском колледже назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет отметил, что также были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.
Напомним, в результате масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права та гостиннично-ресторанного бизнеса, расположенного на улице Троицкой, 25, в общей сложности пострадали 47 человек, число погибших выросло до 16.
Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook опубликовал список погибших в результате пожара:
1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет скончалась в ГКБ №1;
2. 05.12. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г. рождения, преподаватель;
3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.н., секретарь колледжа;
4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.н.;
5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.н., преподаватель;
6. 17.10 7 декабря - Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.н., лаборант колледжа;
7. 18.07 7 декабря - (проводится экспертиза);
8. 19.25 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич скончался в ГКБ №1.
9. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза);
10. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза);
11. 00.35 9 декабря - (устанавливается);
12. 05.15 9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.н, зам.дир.инст;
13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.н.;
14. 22.30 11 декабря - (устанавливается);
15. 23.37 11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.н.;
16. 23.37 11 декабря - 1 тело (устанавливается).
Вчера Киевский районный суд Одессы отпустил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под домашний арест.
Также президент Владимир Зеленский поручил провести массовые проверки состояния противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.