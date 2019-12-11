Фонд госимущества впервые опубликовал перечень объектов, подлежащих приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень объектов, подлежащих приватизации. В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексах государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества. Об этом говорится на сайте ФГИ, передает 112.ua.

Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

Среди объектов есть единый имущественный комплекс государственного предприятия "Черноморский яхт-клуб", обособленное подразделение "Шахта "Бужанская" ГП "Волыньуголь", единый имущественный комплекс государственного предприятия "КИЕВМАШСЕРВИС", ГП "Искра", ГП "Электронмаш", единый имущественный комплекс государственного предприятия "Мелитопольский завод "ГИДРОМАШ".

Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества предоставляет возможность увеличить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам. Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места, - говорится в сообщении. - говорится в сообщении.

Продажа объектов приватизации проходит исключительно через аукционы системы ProZorro. Продажи объединяют 45 электронных площадок. К середине января уже запланировано 165 аукционов.

Напомним, что Кабинет министров 16 января утвердил перечень объектов для большой приватизации в 2019 году. Тогда на приватизацию планировались следующие объекты: ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", акционерная компания "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", объединенная горно-химическая компания, угольная компания "Краснолиманская", ПАО "Азовмаш", государственное предприятие "Завод Электротяжмаш", ПАО "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", ОАО "Ориана", ПрАО "Президент-Отель", государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг", фармацевтическая компания "Индар".