Фонд госимущества впервые опубликовал перечень объектов, подлежащих приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень объектов, подлежащих приватизации. В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексах государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества. Об этом говорится на сайте ФГИ, передает 112.ua.
Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.
Среди объектов есть единый имущественный комплекс государственного предприятия "Черноморский яхт-клуб", обособленное подразделение "Шахта "Бужанская" ГП "Волыньуголь", единый имущественный комплекс государственного предприятия "КИЕВМАШСЕРВИС", ГП "Искра", ГП "Электронмаш", единый имущественный комплекс государственного предприятия "Мелитопольский завод "ГИДРОМАШ".
Напомним, что Кабинет министров 16 января утвердил перечень объектов для большой приватизации в 2019 году. Тогда на приватизацию планировались следующие объекты: ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", акционерная компания "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", объединенная горно-химическая компания, угольная компания "Краснолиманская", ПАО "Азовмаш", государственное предприятие "Завод Электротяжмаш", ПАО "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", ОАО "Ориана", ПрАО "Президент-Отель", государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг", фармацевтическая компания "Индар".