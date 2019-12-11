Одесса: неделя за неделей

Герои Олеши

В четверг, 12 декабря, в Одесском литературном музее состоится открытие персональной выставки графических произведений Аллы Ворохты «Linea aspera et tenera. Пространство графики». Здесь же пройдет презентация книги «Иллюстрации к произведениям Юрия Олеши». Выход издания приурочен к 120-летию со дня рождения писателя.

Алла Ивановна Ворохта работает в реалистической манере в различных техниках – графике, живописи, декоративно-прикладного мастерства (макраме, мягкая игрушка, лаковая роспись, батик). Творческие работы художницы хранятся в собрании Литературного музея Одессы, галерее OSTEN (г. Скопье, Северная Македония), фондах Тосканского отделения UNESCO (Италия), в частных коллекциях.

Начало в 16 часов.

«Каждый пишет, как он слышит»

«Я не музыкант, который рисует, а художник, который занимается музыкой» – Андрей Макаревич.

В галерее «Рэгтайм» Музея западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) открылась персональная выставка графики Андрея Макаревича.

Для широкой публики Макаревич – бессменный лидер легендарной группы «Машина времени». Теперь же у одесского зрителя появилась возможность открыть для себя Андрея Макаревича с иной стороны. Будучи сыном художника-архитектора, автор с ранних лет был в близком контакте с тушью, пером и карандашом, сам окончил архитектурный вуз, став профессиональным художником-графиком и архитектором, и даже успел поработать над проектировкой театральных зданий и сооружений. Успех на рок-сцене потеснил увлечение изобразительным искусством. Но не до конца, в чем могут убедиться зрители, придя на выставку работ А.Макаревича.

На ней представлено 36 графических картин разных лет и серий, выполненных в разных техниках: «Женские портреты», «Музыканты», «Собаки» и «Рыбы». Графический мир Андрея Макаревича удивительно разнообразный, тонкий и изысканный.

Музей работает ежедневно (кроме среды) с 11.00 до 17.00.

«Понаехали»

В четверг, 12 декабря, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация романа Юлии Вербы «Одесская сага. Понаехали».

Что общего у невестки светила психиатрии, любовницы председателя одесской ГубЧК, жены командира СМЕРШа, петлюровского агитатора и незаменимого механика Сергея Уточкина? Семейная сага о семье, поселившейся в начале ХХ века в сердце старой Одессы, расскажет об этом. В ней – история города и страны, отраженная, как в капле, в жизни в маленьком дворе на Молдаванке.

Юлия Верба – одесский писатель, колумнист и журналист. Тираж ее дебютной книги «Молдаванское Отродье» разлетелся в считаные дни, а ироничные, трогательные, душевные рассказы о жизни обычного одесского двора с восторгом читают в разных уголках мира.

Как всегда, когда за дело берутся сестры Вербы, Юля и Леся, нас ожидает увлекательное действо и сюрпризы.

Регистрация по телефону 725 45 67.

Начало в 17 часов.

Искусство осязания

В пятницу, 13 декабря, в Доме Блещунова (ул. Польская, 19) откроется необычная Touch-выставка Tactus.

Татьяна Штыкало, автор полюбившихся одесситам скульптур котов, покажет другую сторону своего творчества – touch-скульптуру. Эти новаторские футуристические арт-объекты можно изучать не только взглядом, но и прикосновением. Особая фактура поверхности дает необычные ощущения, создает новые измерения в восприятии объёма и формы. Осязательный опыт меняет точку стандартного восприятия.

Сместив привычный фокус восприятия, Татьяне Штыкало удалось создать уникальный путь к сверхсмыслам. Готовы ли вы воспринять?..

Начало в 16 часов.

Мода и куклы

13 декабря в Одесском музее восточного и западного искусства (ул. Пушкинская, 9) откроется выставка «История моды в куклах».

Кукла и мода идут рука об руку с давних времен. Так, будуарные куклы начала XX века были одеты в довольно смелые наряды, о которых хозяйка только мечтала. 60 лет назад одной из самых известных кукол, связанных с модой, становится Барби. А в XXI веке возникла целая индустрия fashion-dolls.

Проект «КуклЬтура», известный по выставкам «Немецкое кукольное Рождество», «Стильная кукла» и др., призван знакомить публику с ролью куклы в качестве исторического артефакта, объекта моды. Выставка насчитывает более 100 экспонатов, среди которых коллекционные куклы из фарфора, винила производства Германии, США, авторские куклы украинских и зарубежных мастеров, коллекция исторического костюма.

Экспозиция проводится в рамках фестиваля «Дети в музее». Также запланировано проведение лекций, мастер-классов, обучающих практик, бала «Модное Рождество» с модным дефиле.

Начало в 16 часов.

Выставка продлится до 30 декабря.

Культура подполья

В субботу, 14 декабря, в арт-галерее «Андерграунд» (ул. Б. Арнаутская, 1, вход с ул. Леонтовича) состоится презентация арт-проекта «Легенды андерграунда. Константин Костюченко, Геннадий Подвойский».

Казалось, что после развала СССР и отмены коммунистической идеологии уйдет в небытие художественный «андерграунд». Увы, так только казалось. Для многих художников нежелание вписаться в общий художественный поток, каким бы он ни был, и есть сохранение себя как неповторимой личности, как творца...

В программе проекта: открытие выставки живописи и графики Константина Костюченко и Геннадия Подвойского, премьера фильма Алисы Павловской «Родное пепелище» и премьера фильма Юли Жарковой «КО».

Начало в 17.30.

Вход свободный.

Доктор Эсперанто

В воскресенье, 15 декабря, исполняется 160 лет со дня рождения Лейзера-Людвига Заменгофа (1859-1917), создателя международного искусственного языка эсперанто.

Родился Заменгоф в г. Белосток. Окончил Варшавскую филологическую гимназию (1879) и Варшавский медицинский университет (1885). Работал врачом в г. Плоцк. Еще во время учебы в гимназии разработал первый вариант искусственного международного языка. Есть спорные сведения, что медицинскую практику Заменгоф проходил в Одессе. Во всяком случае, первый в Российской империи кружок эсперанто возник в нашем городе в 1889 году. Л.Заменгоф опубликовал на эсперанто собственные произведения, Ветхий Завет, произведения классической мировой литературы. Он является автором нескольких словарей языка эсперанто. Увы, языком международного общения эсперанто так и не стал, несмотря на популярность движения эсперантистов. В Одессе память о Л. Л. Заменгофе хранится во дворе дома по ул. Дерибасовской, 3. Там установлен бюст работы скульптора-эсперантиста М.В. Блажкова, ставший своеобразной достопримечательностью города. Это единственный памятник в Украине.

Иные миры Игоря Белякова

В среду, 18 декабря, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация книги «Личный кодекс» Игоря Белякова. Одесситам этот человек известен как директор Одесского зоопарка, которого отличает огромная любовь к своему делу, к его подопечным, детям, для которых он придумывает увлекательные праздники и квесты.

Первая книга Игоря Белякова «Личный кодекс» написана в жанре философского фэнтези. Тесное общение людей с мифическими существами, описание иных миров и гипотетических идей, неожиданный сюжет – и при этом автор постарался быть максимально точным, научно и географически.

Действие происходит в Одессе и Одесской области в наши дни.

Начало в 16 часов.

Вход свободный.