Украинские производители придумали новое название для сыра фета

Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название. Об этом рассказала заместитель председателя общественного союза «Овцеводство и козоводство Украины» Наталья Якименко, передает AgroPortal.ua.

В Украине есть древнее слово, которое редко используется, — набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный,

— говорит она.

Якименко объясняет, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 г. отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Якименко добавляет, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.