В Украине появились новые врачебные специальности

Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий работников специальность "интервенционный кардиолог" и ряд других специальностей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает ZIK.ua.

Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в Справочнике квалификационных характеристик профессий работников. Теперь появятся новые специальности - «врач-кардиолог интервенционный», «врач-кардиолог-электрофизиолог», «врач-кардиолог детский» и «врач-ревматолог детский». Также меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу. Это позволит проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, а следовательно - позволит спасать больше жизней,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне ангиография коронарных артерий, экстренное стентирование, круглосуточная организация кардиологической помощи для пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда на основе перкутанних вмешательств становятся обязательными.

Также в Минздраве напомнили, что в Украине была создана мощная система кардиоцентров, которые работают круглосуточно (в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году) и оснащены современным инновационным оборудованием. В этих центрах пациенты с острым инфарктом миокарда могут получать бесплатное неотложное стентирование. Центры реперфузионной сети требуют врачей-кардиологов, которые обладают специальными знаниями и навыками для сложных современных вмешательств и высокоэффективных технологий лечения – интервенционных врачей-кардиологов и врачей-кардиологов-електрофизиологов.

Пересмотр требований и внедрение новых специальностей позволило ликвидировать юридическую неопределенность и четко очертить путь кардиологов, которые решили посвятить свою профессиональную карьеру использованию эндоваскулярных технологий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-електрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.