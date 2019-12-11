В Украине появились новые врачебные специальности

Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий работников специальность "интервенционный кардиолог" и ряд других специальностей.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает ZIK.ua.
Отмечается, что отныне ангиография коронарных артерий, экстренное стентирование, круглосуточная организация кардиологической помощи для пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда на основе перкутанних вмешательств становятся обязательными.
Также в Минздраве напомнили, что в Украине была создана мощная система кардиоцентров, которые работают круглосуточно (в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году) и оснащены современным инновационным оборудованием. В этих центрах пациенты с острым инфарктом миокарда могут получать бесплатное неотложное стентирование. Центры реперфузионной сети требуют врачей-кардиологов, которые обладают специальными знаниями и навыками для сложных современных вмешательств и высокоэффективных технологий лечения – интервенционных врачей-кардиологов и врачей-кардиологов-електрофизиологов.
Пересмотр требований и внедрение новых специальностей позволило ликвидировать юридическую неопределенность и четко очертить путь кардиологов, которые решили посвятить свою профессиональную карьеру использованию эндоваскулярных технологий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-електрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.