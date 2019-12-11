В Нацбанке назвали причины укрепления гривни

В октябре-декабре 2019 года основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Укринформ.

Хочу подчеркнуть причины укрепления гривни, о которых сегодня много спекуляций. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. В частности, в ноябре аграрии и металлургические компании обеспечивали 70% предложения валюты на межбанковском рынке,

Он отметил, что вопреки распространенному мнению, приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок, в отличие от предыдущих месяцев.

- сказал Смолий.

В то же время Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. В общем, с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США,

- отметил Смолий.