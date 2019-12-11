В Нацбанке назвали причины укрепления гривни

В октябре-декабре 2019 года основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Укринформ.
Хочу подчеркнуть причины укрепления гривни, о которых сегодня много спекуляций. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. В частности, в ноябре аграрии и металлургические компании обеспечивали 70% предложения валюты на межбанковском рынке,- сказал Смолий.
В то же время Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. В общем, с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США,- отметил Смолий.