Нацсовет согласовал перенос срока отключения аналога в Украине

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал без замечаний проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины", которым предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей будет продлен до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что до этой даты будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией – на севере страны и в Херсонской области на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании до лета имели возможность перейти на вещание в цифровом стандарте,

- указано в сообщении.

Ранее уже продлевались сроки отключения аналогового сигнала. Так, на заседании 8 мая Кабинет министров Украины принял постановление о продлении сроков отключения аналогового телевидения в Украине. Вещание на определенных Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания каналах должно было длиться до 31 декабря 2019 года.