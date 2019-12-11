WBO потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула требование британскому чемпиону в супертяжелома весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провести незамедлительный бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, пишет издание, у Джошуа нет времени, чтобы расслабиться после повторного завоевания титулов в бою против Энди Руиса. Соответствующее письмо WBO уже направлено чемпиону, Александру Усику их промоутерам, Эдди Хирну и Александру Красюку.

Организация требует, чтобы бой состоялся в течение следующих 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

Просим учесть, что стороны имеют 30 дней от момента получения данного письма, чтобы достигнуть договоренности. В случае, если соглашение не будет достигнуто в данные временные рамки, будут назначены промоутерские торги в соответствии с правилами WBO,

– говорится в письме.

При этом стоит отметить, что на бой с Джошуа также рассчитывает и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев. Если Джошуа не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF, либо от WBO.

Напомним, 7 декабря Энтони Джошуа в Саудовской Аравии взял реванш у Энди Руиса за полугодовалое поражение и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде. При этом, Усик может провести поединок за временный пояс WBO с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.