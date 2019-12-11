Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в авторской колонке для спецвыпуска журнала НВ "Мир в 2020" называет пять составляющих «формулы будущего» для Украины. Авторская колонка Владимира Зеленского опубликована в спецпроекте НВ по эксклюзивной лицензии британского журнала The Economist — номере, посвященном прогнозам мировых лидеров мнений на 2020-й год.
Президент Украины признает, что сейчас наша страна не может претендовать на глобальное лидерство «в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых» или же «в технологиях и промышленном потенциале».
По его словам, подобная «формула будущего для Украины» состоит из пяти составляющих.
Первая из них — мир. «Без мира никакого развития быть не может, — напоминает президент. — Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей».
Вторым фактором президент называет «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.
Третий фактор — инвестиции.
Четвертый — «качественно иная инфраструктура».
Наконец, пятым фактором он называет народовластие.