Простые рецепты лечения кашля

Зимой, когда организм особенно повержен атакам вирусов и бактерий, кашель — явление частое. И далеко не каждый при его проявлении сразу идет к врачу. Чаще всего в первую очередь на помощь приходят народные средства лечения кашля, которые помогут вам поскорее выздороветь.



Лук с медом и лимоном

Лук обладает антибактериальным и отхаркивающими действием, мед – прекрасный природный антивирусный препарат, а лимон – источник витамина С и эфирного масла, которые стоят не на последнем месте в борьбе с кашлем. Измельчите луковицу и лимон и добавьте к ним две столовые ложки меда. Дайте смеси 5 часов настояться, а затем принимайте трижды в день по 3 столовой ложки получившегося сиропа.



Полоскания с солью

Полоскания горла раствором соли водой помогают прочистить носоглотку и усмирить раздражение в горле при кашле. Растворите чайную ложку соли в стакане теплой воды и прополощите горло спустя 10 минут после еды.



Мед

Как уже говорилось, мед – сильнейшее природное противовирусное средство. Кроме того, благодаря своему составу он прекрасно снимает раздражение со слизистых оболочек горла. Рассасывайте по чайной ложке при появлении приступов кашля, но не меньше трех раз в день.



Апельсиновый фрэш

Апельсиновый сок – источник витамина С и эфирных масел, которые действуют на воспаленные слизистые оболочки как антисептик. Поэтому перед завтраком выпейте стакан фрэша, по желанию добавив в него сок лимона или лайма.



Ванна с эвкалиптом

При кашле (если у вас нет температуры) примите горячую ванну с эвкалиптовым маслом (до 10 капель). Его пары усмиряют боль в горле и помогают ускорить выведение мокроты.



Чай из тимьяна

Тимьян обладает антибактериальным действием, расслабляет мышцы трахей и бронхов, снимает отек с дыхательных путей и слизистых оболочек, за счет чего приступы кашля отступают. Заварите в чашке кипятка 2 столовые ложки сушенного тимьяна и дайте настояться 10-15 минут, затем добавьте лимон и мед. Пейте такой чай 2-3 раза в день.



Теплое молоко

Коктейль из теплого молока с маслом и содой помогает снять воспаление задней стенки глотки. За счет температуры усиливается приток крови, масло обволакивает и увлажняет слизистую, а сода разжижает густой секрет и способствует его выведению. Добавьте в стакан теплого молока чайную ложку меда, кусочек сливочного масла и щепотку соды и выпейте перед сном. Это средство также поможет вам быстро уснуть и отдохнуть.



Имбирь с мятой

Имбирь обладает отхаркивающим действием, размягчая мокроту и уменьшая першение в горле, а мята уменьшает раздражение. Измельчите 3 столовые ложки имбиря, смешайте со столовой ложкой сушеных листьев мяты, залейте литром воды и кипятите, пока жидкость не уменьшится вдвое. После остывания добавьте мед по вкусу. Принимайте по столовой ложке отвара каждые два часа.