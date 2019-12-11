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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

Китайский стартап XEV запустил на платформе Kickstarter сбор средств на постройку электрического микрокара YoYo. Основные узлы машинки предполагается распечатать на 3D-принтере. Ее первоначальная стоимость составит 5999 евро.
Крошечный YoYo длиной всего 2,5 метра (для сравнения, длина Smart fortwo – почти 2,7 метра). По европейской классификации он попадает в категорию транспортных средств L7, то есть по бумагам электромобиль пройдет как квадрицикл. Конструкция микрокара предельно проста и состоит из 57 отдельных элементов. При этом несмотря на размеры, авторы проекта обещают «комфорт и для изящной балерины, и для регбиста».

На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Как сообщалось ранее, на «распечатку» бампера уйдет около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов.

Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

YoYo будет соответствовать действующим европейским нормам безопасности: получит защитные брусья спереди, сзади и в дверях, защиту от опрокидывания, подушку безопасности водителя и АБС. Использование напечатанных внешних панелей в будущем позволит предложить покупателям библиотеку новых деталей, за счет которых можно будет изменить внешность автомобиля или отремонтировать поврежденные элементы.

Микрокар оснастят электромотором с отдачей 7,5 киловатта (пиковая — 22 киловатта), а также низковольтной LiFePO4-батарей на 9,2 киловатт-часа. Без подзарядки Yoyo проедет до 150 километров и разгонится до максимальных 150 километров в час.

Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

Аккумулятор можно зарядить от бытовой розетки, а также заменить на новой с помощью запатентованной Battery Swapping System. Этот опциональный сервис будут автоматически информировать технический центр XEV о низком заряде батареи.

Цена электрокара для первых инвесторов составит 5999 евро. После запуска серийного производства, который запланирован на август 2020 года, стоимость вырастет до 7995 евро.


Источник: АвтоМир



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