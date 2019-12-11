Китайцы будут печатать на принтере дешевый электромобиль

На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Как сообщалось ранее, на «распечатку» бампера уйдет около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов.

YoYo будет соответствовать действующим европейским нормам безопасности: получит защитные брусья спереди, сзади и в дверях, защиту от опрокидывания, подушку безопасности водителя и АБС. Использование напечатанных внешних панелей в будущем позволит предложить покупателям библиотеку новых деталей, за счет которых можно будет изменить внешность автомобиля или отремонтировать поврежденные элементы.