Полиция установила подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Им предъявлено подозрение по делу об убийстве журналиста. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, поблагодарив за службу следствие, передает «TK Media». Аваков подчеркнул, что подозрение задержанным является обоснованным и сообщил, что следственные действия продолжаются, но в связи с общественным резонансом, министерство решило представить часть доказательств на брифинге.
Кто подозреваемые?
Около 15:00 волонтер Андрей Антоненко на своей странице сообщил, что ему «предъявляют убийство Шеремета» и проинформировал, что у него готовится проведение обыска. Как рассказал Андрей Антоненко в комментарии телеканалу «112», второй подозреваемой является врач Юлия Кузьменко. Третьим подозреваемым, по информации журналиста Богдана Аминова, является доброволец Петр Киян. Позже Антоненко отказался подписывать сообщение о подозрении.
Андрей Антоненко — рок-музыкант, солист группы «Riffmaster», автор хита «Тихо прийшов, тихо пішов», ставшего неофициальным гимном Сил специальных операций ВСУ. В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко писал про Антоненко, как про человека с первых дней войны помогавшего армии, как волонтёр.
Ещё одним фигурантом является Дугарь Яна. Она якобы делала фотографии места планируемого преступления незадолго до убийства Павла Шеремета и была связана с вышеперечисленными лицами.
На брифинге, организованном министерством внутренних дел, в присутствии Генерального прокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского, генерал Нацполиции Евгений Коваль рассказал о ходе расследования дела. Как рассказал Коваль, следствие допросило 7300 человек и проверило записи с 221-й камеры, в некоторых случаях исследовала записи камер за 2,5 месяца. В частности, изучала подозреваемых мужчину и женщину, попавших в объективы камер.
Расследуя дело об убийстве Павла Шеремета, полиция обратила внимание на два похожих преступления первый — взрыв электроопоры в Херсонской области. Следователи заметили похожий рисунок на одежде мужчины, фигурировавшего в материалах херсонского взрыва. Этим гражданином был Андрей Антоненко. Он проживал в Киеве, недалеко от места убийства Павла Шеремета.
Следствие начало изучать окружение Антоненко и обратило внимание на связи подозреваемого с Юлией Кузьменко и гражданином «К» с позывным «Электрик».
Второй случай, на который обратили внимание силовики, неудачное покушение на предпринимателя Ч. в Ивано-Франковской области, в котором был использован практически идентичное взрывное устройство, использовавшееся для убийства Павла Шеремета. В рамках этого дела был установлен гражданин В. «Пистолет» (по данным СМИ, Иван Вакуленко) а также Владислав Грищенко («Буча») и Инна Грищенко («Пума»). «Пистолет» мог помогать Грищенко готовить убийство предпринимателя, подвозив в качестве водителя на место преступления.
Следы ДНК семьи Грищенко были обнаружены на взрывном устройстве, использовавшегося для покушения на гражданина Ч. «Буча» и «Пума» оказались связанными с «Электриком» из окружение Антоненко. В ходе следственных действий, следствие вызвало на допрос «Пистолета» Ивана Вакуленко, о чём он известил по телефону Инну Грищенко («Буча»). Следствие обладает записями телефонных разговоров, в которых Инна Грищенко пытается давать инструкции, что говорить Вакуленко. Генерал Коваль обращает внимание, что фигурантов не удивил интерес к ним в рамках расследование дело Шеремета, а поход на допрос Вакуленко они восприняли как угрозу. Позже Вакуленко пропадает со связи и Грищенко начинает интересоваться его местопребыванием, в том числе связывается со своим мужем Владиславом Грищенко, который на тот момент уже находится в СИЗО по делу о покушении на гражданина Ч. Владислав Грищенко выражает серьезную обеспокоенность интересом к Вакуленко следователями по делу об убийстве Шеремета и говорит, что Инна Грищенко его «добила» этой информацией. Спустя время «Пистолета» Ивана Вакуленко находят мёртвым в квартире его сестры. Официальная версия — самоубийство, от выстрела в голову из ружья. В телефонных разговорах , продемонстрированных следствием, Инна Грищенко высказывает удовлетворение от информации о смерти Вакуленко. На вопрос супруга считает ли Инна Грищенко, что Вакуленко могли помочь умереть, Грищенко отвечает, что уверена в суициде: по ее мнению, Вакуленко «не вывез Шеремета».
После появления информации о том, что следствие интересуется фигурантами в контекста дела Шеремета, фигурант с позывным «Электрик» в разговоре с Владиславом Грищенко высказывает желание покончить с собой из-за «того, что натворил». Также в телефонных разговорах из СИЗО «Буча» утвержал, что может сделать любую бомбу за 15 минут.
Кроме того, судебно-медицинская экспертиза и привлеченный британский эксперт подтвердили, что мужчиной и женщин, закладывавших неизвестное устройство под автомобиль Павла Шеремета, чьи действия попали в объектив камер, являются Юлией Кузьменко («Лиса») и Андреем Антоненко («Riffmaster»). Кроме того, по версии следствия, участие подозреваемых косвенно подтверждается анализом сотовых соединений абонентов: в дату убийства Павла Шеремета они не пользовались своими мобильными телефонами. Следствие подчеркивает, что это совершенно нехарактерное поведение для подозреваемых в сравнении с другими датами. Кроме того, специфическая походка мужчины, находившегося возле места убийства, соответствует специфической походке Антоненко (хромающая ходьба). По информации следствия, озвученной на брифинге, в разговорах с близкими Юлия Кузьменко высказывала радикальные взгляды: например, обстрелы столицы из ГРАДов. Также Кузьменко обсуждала поиск «героя-жертвы» среди женщин. В частности, одной из жертв обсуждалась волонтёр Маруся Звиробий, а также её дети. «Если бы менты отп*здили бабу-мать, это было бы идеально. Надо найти Жанну Д’арк.»
Ещё одним фигурантом является Яна Дугарь. По версии следствия, девушка незадолго до убийства могла исследовать и скрытно фотографировать планируемое место преступления. Ее действия попали на видеокамеры, а экспертиза подтвердила, что девушкой на записи действительно является Дугарь. Дугарь была знакома с остальными подозреваемыми.
Помимо этого, задержан также заказчик убийства предпринимателя в Ивано-Франковской области. Он оплачивал адвокатов подозреваемым.