Полиция установила подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Им предъявлено подозрение по делу об убийстве журналиста. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, поблагодарив за службу следствие, передает «TK Media». Аваков подчеркнул, что подозрение задержанным является обоснованным и сообщил, что следственные действия продолжаются, но в связи с общественным резонансом, министерство решило представить часть доказательств на брифинге.

Кто подозреваемые?

Около 15:00 волонтер Андрей Антоненко на своей странице сообщил, что ему «предъявляют убийство Шеремета» и проинформировал, что у него готовится проведение обыска. Как рассказал Андрей Антоненко в комментарии телеканалу «112», второй подозреваемой является врач Юлия Кузьменко. Третьим подозреваемым, по информации журналиста Богдана Аминова, является доброволец Петр Киян. Позже Антоненко отказался подписывать сообщение о подозрении.

Андрей Антоненко — рок-музыкант, солист группы «Riffmaster», автор хита «Тихо прийшов, тихо пішов», ставшего неофициальным гимном Сил специальных операций ВСУ. В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко писал про Антоненко, как про человека с первых дней войны помогавшего армии, как волонтёр.

Юлия Кузьменко — врач в Охматдете, заведующая отделения рентгенангиографии, волонтер. Активно помогала военным. По информации, озвученной следствием, за последние годы улучшила материальное положение: купила дом и несколько автомобилей.

Петр Киян — доброволец. Предположительно, фигурирует в материалах следствия с позывным «Электрик».

Фигурантами дела также являются Владислав Грищенко («Буча») и Инна Грищенко («Пума»). Они арестованы в рамках расследования дела о покушении на убийство предпринимателя в Ивано-Франковской области, где было использовано идентичное взрывное устройство. Владислав Грищенко является трижды судимым. Ранее Владислав Грищенко фигурировал в деле о заказе убийства фермера. Тогда он проявил инициативу и сообщил о факте поступившего заказа правоохранителям и дал показания на заказчика. Дело находится на рассмотрение в суде. На брифинге МВД генерал Коваль намекнул, что сотрудничество со следствием не было инициативой Грищенко.

Ещё одним фигурантом является Дугарь Яна. Она якобы делала фотографии места планируемого преступления незадолго до убийства Павла Шеремета и была связана с вышеперечисленными лицами.

Какие доказательства?

На брифинге, организованном министерством внутренних дел, в присутствии Генерального прокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского, генерал Нацполиции Евгений Коваль рассказал о ходе расследования дела. Как рассказал Коваль, следствие допросило 7300 человек и проверило записи с 221-й камеры, в некоторых случаях исследовала записи камер за 2,5 месяца. В частности, изучала подозреваемых мужчину и женщину, попавших в объективы камер.

Расследуя дело об убийстве Павла Шеремета, полиция обратила внимание на два похожих преступления первый — взрыв электроопоры в Херсонской области. Следователи заметили похожий рисунок на одежде мужчины, фигурировавшего в материалах херсонского взрыва. Этим гражданином был Андрей Антоненко. Он проживал в Киеве, недалеко от места убийства Павла Шеремета.

Следствие начало изучать окружение Антоненко и обратило внимание на связи подозреваемого с Юлией Кузьменко и гражданином «К» с позывным «Электрик».

Второй случай, на который обратили внимание силовики, неудачное покушение на предпринимателя Ч. в Ивано-Франковской области, в котором был использован практически идентичное взрывное устройство, использовавшееся для убийства Павла Шеремета. В рамках этого дела был установлен гражданин В. «Пистолет» (по данным СМИ, Иван Вакуленко) а также Владислав Грищенко («Буча») и Инна Грищенко («Пума»). «Пистолет» мог помогать Грищенко готовить убийство предпринимателя, подвозив в качестве водителя на место преступления.

Следы ДНК семьи Грищенко были обнаружены на взрывном устройстве, использовавшегося для покушения на гражданина Ч. «Буча» и «Пума» оказались связанными с «Электриком» из окружение Антоненко. В ходе следственных действий, следствие вызвало на допрос «Пистолета» Ивана Вакуленко, о чём он известил по телефону Инну Грищенко («Буча»). Следствие обладает записями телефонных разговоров, в которых Инна Грищенко пытается давать инструкции, что говорить Вакуленко. Генерал Коваль обращает внимание, что фигурантов не удивил интерес к ним в рамках расследование дело Шеремета, а поход на допрос Вакуленко они восприняли как угрозу. Позже Вакуленко пропадает со связи и Грищенко начинает интересоваться его местопребыванием, в том числе связывается со своим мужем Владиславом Грищенко, который на тот момент уже находится в СИЗО по делу о покушении на гражданина Ч. Владислав Грищенко выражает серьезную обеспокоенность интересом к Вакуленко следователями по делу об убийстве Шеремета и говорит, что Инна Грищенко его «добила» этой информацией. Спустя время «Пистолета» Ивана Вакуленко находят мёртвым в квартире его сестры. Официальная версия — самоубийство, от выстрела в голову из ружья. В телефонных разговорах , продемонстрированных следствием, Инна Грищенко высказывает удовлетворение от информации о смерти Вакуленко. На вопрос супруга считает ли Инна Грищенко, что Вакуленко могли помочь умереть, Грищенко отвечает, что уверена в суициде: по ее мнению, Вакуленко «не вывез Шеремета».

После появления информации о том, что следствие интересуется фигурантами в контекста дела Шеремета, фигурант с позывным «Электрик» в разговоре с Владиславом Грищенко высказывает желание покончить с собой из-за «того, что натворил». Также в телефонных разговорах из СИЗО «Буча» утвержал, что может сделать любую бомбу за 15 минут.

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза и привлеченный британский эксперт подтвердили, что мужчиной и женщин, закладывавших неизвестное устройство под автомобиль Павла Шеремета, чьи действия попали в объектив камер, являются Юлией Кузьменко («Лиса») и Андреем Антоненко («Riffmaster»). Кроме того, по версии следствия, участие подозреваемых косвенно подтверждается анализом сотовых соединений абонентов: в дату убийства Павла Шеремета они не пользовались своими мобильными телефонами. Следствие подчеркивает, что это совершенно нехарактерное поведение для подозреваемых в сравнении с другими датами. Кроме того, специфическая походка мужчины, находившегося возле места убийства, соответствует специфической походке Антоненко (хромающая ходьба). По информации следствия, озвученной на брифинге, в разговорах с близкими Юлия Кузьменко высказывала радикальные взгляды: например, обстрелы столицы из ГРАДов. Также Кузьменко обсуждала поиск «героя-жертвы» среди женщин. В частности, одной из жертв обсуждалась волонтёр Маруся Звиробий, а также её дети. «Если бы менты отп*здили бабу-мать, это было бы идеально. Надо найти Жанну Д’арк.»

Ещё одним фигурантом является Яна Дугарь. По версии следствия, девушка незадолго до убийства могла исследовать и скрытно фотографировать планируемое место преступления. Ее действия попали на видеокамеры, а экспертиза подтвердила, что девушкой на записи действительно является Дугарь. Дугарь была знакома с остальными подозреваемыми.

Помимо этого, задержан также заказчик убийства предпринимателя в Ивано-Франковской области. Он оплачивал адвокатов подозреваемым.

Павел Шеремет — известный оппозиционный белорусский, российский и украинский журналист. В Украине работал ведущим программы на «Радио Вести» и журналистом «Украинской правды».

20 июля 2016 года, в 7:45 утра, Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля, принадлежащего его гражданской жене Алене Притуле, в центре Киева. От последствий взрыва Павел Шеремет скончался в машине скорой помощи. По данным следствия, взрывное устройство было установлено мужчиной и женщиной в ночь перед убийством. Одним из мотивов, согласно версий следствия, могла быть профессиональная деятельность журналиста.