Отключение света в Одессе 13 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 78/40, 2/130, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
- 1-я линия Марии Демченко 11, 13
- 1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3
- 3-й переулок Амундсена 6/2, 6/7, 65, 610
- 3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
- 3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 6/196, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я Суворовская улица 1, 26, 32, 68, 69, 73, 83, 91, 67А, 64/12, 68А
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38
- Белорусская улица 16а, 7/37, 38, 32, 4а, 26, 28, 8, 6А, 2, 34, 20, 22, 6, 14а, 36, 18, 322, 22а, 14, 4, 12, 7/34, 10
- Бунина улица 40
- Вершинная улица 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31а, 4А, 10А, 10г, 25а, 14а, 13а, 16/2, 10б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Героев Крут улица 12, 10а, 8а, 10, 14а, 14, 16
- Гетманский переулок 4
- Дача Ковалевского улица 142, 144/3, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 107109, 119, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 144/5, 144, 144/1, 144/6, 1403
- Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а, 15
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Марии Демченко улица 1/7, 12/3в
- Мичурина улица 3, 34, 3б, 5, 3а, 5а, 5б, 3а4, 7в
- Николая Огренича улица 12, 12Б, 2/3, 2/2, 1/3з, 14, 4, 6, 4/2И, 13, 1/3ж, 4/1, 1а, 6а, 1/3-В, 9а, 7, 9, 9В, 9б, 9б1, 7а, 6/1, 1/3
- Николая Стражеско 2, 4, 1Б
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11
- переулок Вице-адмирала Жукова 12, 25, 27
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Преображенская улица 40, 42
- Просвещения улица 207, 3/а, 1/33165, 1/3, 1В, 216, 1/11, 171, 210, 1\13203, 205, 169, 197, 166, 255, 246, 156, 160, 154, 199, 150, 212, 173, 167, 1/24, 1/7, 152, 201, 253, 254, 218, 195, 164, 1/1, 3, 2, 9, 11, 1а, 4б, 4, 5, 3а, 4а, 3/2, 1, 1/5, 220
- Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шефская улица 35Б, 8, 33, 35, 37, 35А, 39, 37А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Шишкина улица 39
- Эстонская улица 10-А, 1, 3А, 6а, 4А, 6/1, 2а, 8а, 5а, 3, 4, 5, 6, 8
- Эстонский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 1а
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а
- Якутская улица 6а, 2, 4, 6, 8, 10.