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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России за агрессию против Украины

Категория: Новости / Политика

Евросоюз решил на полгода продлить санкции против России, введеные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решениепринял Европейский совет 12 декабря.

 

"Европейский совет распространил ограничительные меры на действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

 

Ограничительные меры заключаются в замораживании активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам.

Другие санкции ЕС, которые были введены против российских властей, были также направлены на отдельные сектора российской экономики. Они действуют до 31 января 2020 года.

Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

Напомним, весной 2014 года Россия аннексировала Крым, а на Донбассе на востоке Украины начался военный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.


Источник: 112.ua



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