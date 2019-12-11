Украинская короткометражка вошла в шорт-лист премии BAFTA

Короткометражный игровой фильм "Анна" Декелея Беренсона попал в шорт-лист премии BAFTA в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Британской киноакадемии.

Так, в перечень, опубликованный на сайте Британской киноакадемии, вошли 10 короткометражных фильмов и 6 анимационных короткометражек.

Фильм "Анна" - это совместное производство Украины, Израиля и Великобритании. Мировая премьера картины состоялась 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Лента также вошла в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна, которая живет на охваченном войной востоке Украины и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Для этого она обращается в брачное агентство, которое знакомит женщин с мужчинами-иностранцами. Роль Анны в фильме сыграла актриса Светлана Барандич.

Отметим, что церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года.

В понедельник, 2 декабря, в Лондоне вручили награды престижной премии британского независимого кино BIFA 2019. Украинский фильм "Анна" получил премию британского независимого кино. Фильм стал победителем в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".