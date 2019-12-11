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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

"Укрзализныця" хочет продавать билеты как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно

Категория: Новости / Экономика и финансы

АО "Укрзализныця" хочет продавать билеты по такому принципу как в авиакомпаниях с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Об этом заявил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский, передает "БизнесЦензор".

"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов", - заявил Целеевский.

 

Он объяснил, что в УЗ одна цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно.

"Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", - добавил Целеевский.

 

Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас компания проводит исследования. 

Как сообщалось, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов пообещал, что в следующем году на западной границе Украины будут запущены скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы.


Источник: 112.ua



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