Конкурс "Авиатор 2020": 8 600 студентов включились в борьбу за поездку в Лондон

Конкурсанты за полтора часа выполнили задания по точным наукам, показали знания физики, математики, аэродинамики, проявили логическое мышление.

Проект "Авиатор" организован благотворительным Фондом Бориса Колесникова и в этом году проводится в девятый раз. Фонд реализует образовательные инициативы для старшеклассников и студентов, создает площадки для демонстрации стартапов и разработок, позволяет ребятам перенимать опыт ведущих специалистов.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил авиаторов с началом интеллектуального состязания и пожелал участникам успехов. "Наш конкурс уверенно подбирается к десятилетней отметке, и за годы проведения он дал путевку в жизнь сотням специалистов: пилотам, диспетчерам, инженерам, конструкторам. У многих выпускников вузов участие в финале или победа в "Авиаторе" стали первой строчкой в резюме, первым профессиональным достижением. Преподаватели по всей Украине поддерживают проведение проекта, переживают за своих студентов. Наш конкурс на сто процентов выполняет задачу заинтересовать ребят их будущей профессией, мотивировать для учебы и развития отечественного авиапрома", − подчеркивает Борис Колесников.

Участие в "Авиаторе" требует от конкурсантов всесторонней подготовки. В феврале 2020 года победители первого этапа сдают тестирование по техническому английскому языку. В третьем туре конкурсанты решают бизнес-кейс (март 2020), в финале представляют собственные проекты перед экспертами авиакосмической отрасли (апрель 2020). Студенты готовы преодолевать отборочные этапы, честно соревноваться и уже продумывают идеи презентаций для финала.

"Большое спасибо Фонду и Борису Колесникову за "Авиатор", поддержку будущих специалистов. Для студентов конкурс – это возможность диалога с профессионалами, шанс познакомиться и пообщаться с отечественными и зарубежными специалистами, увидеть достижения международной авиационной отрасли и определиться со специализацией. Ребята, которые раньше побеждали в проекте, показывали фотографии с выставок, рассказывали о новинках, огромных лайнерах, летательных аппаратах на электротяге. С тех пор поездка на международный авиасалон стала моей мечтой. Сделаю все возможное, чтобы ее воплотить", − рассказывает конкурсант Ярослав Сырин.

Победители "Авиатора 2020" отправятся в июле следующего года в Лондон, на мировой авиафорум Фарнборо.

Напомним, за годы проведения конкурса более 38 000 студентов проверили в нем свои знания и силы; 600 победителей посетили международные авиасалоны Ле Бурже (Франция) и Фарнборо (Великобритания).