Курсанты одесской водолазной школы установили национальный рекорд погружения

Как сообщили волонтёры проекта «Школа военных водолазов», новая программа, по которой готовят специалистов, предполагает практические занятия, а не «бумажное» обучение.

«Одним из основных требований курса было именно практическое обучение: не условная, а именно фактические водолазные спуски в условиях открытого моря на максимально установленную глубину. Ведь раньше существовала пагубная практика обучения водолазов «на бумаге».

Что это значит? По результатам учений, водолаз получал формальный допуск к работам на глубине до 60 метров. А практический опыт погружений он имел разве метрах десяти, на безопасном прибрежном мелководье. Умеешь-не умеешь, - ныряй на максимальную глубину, пожалуешься крабам на дне. Но на этот раз на глубину шли самом деле - аж на 30 метров. Кстати, условиями новой водолазной школы отныне предусмотрено: за весь курс обучения каждый из водолазов должен спуститься на такую ​​глубину до пяти раз», — говорится в сообщении.

Ныряют курсанты с «Нетешина» - специального морского водолазного бота, восстановленного при участии волонтёров и государства.

«На месте сразу развернули водолазную станцию, на судне подготовили дежурную барокамеру на случай экстренного подъема. Под воду шли тройками: два курсанта + инструктор. В целом под воду ходили семь пар курсантов. Поднимались они с соблюдением всех правил декомпрессии, с остановками — по двадцать минут», — рассказали волонтёры.