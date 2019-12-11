Тариф на отопление для одесситов поднимут на 41%

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассчитала новый тариф на тепло для одесситов. Для населения он поднимется на 41,5 %. Такое решение утвердили 13 декабря в результате открытых слушаний в Киеве, передает «Пушкинская».

Так, население Одессы вместо 1009,39 грн за одну Гкал будет платить 1427,85 грн. Бюджетные учреждения - 1445,12 грн, для них тариф повысился на 32,7 %. На 106,2% тариф подняли для религиозных организаций. Теперь они будут платить 1445,22 грн за Гкал.

На рост тарифа, согласно данным НКРЭКУ, повлияло изменение цены на природный газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, также поднялась ставка экологического налога и выросли траты на оплату труда.

Кроме этого, в 2017-2018 году у КП «Теплоснабжение города Одессы» не было денег на проведение качественного ремонта, поэтому многие необходимые работы они провели не в полном объеме. В 2019-2020 году «ТгО» хочет заменить и отремонтировать основное и вспомогательное оборудование котелен, магистральные и внутриквартальные тепловые сети, изолировать наземные трубопроводы и провести профилактические работы.

Вице-мэр Одессы Анатолий Орловский, который принимал участие в обсуждении, отметил, что действующий тариф в Одессе самый низкий среди других городов Украины. Он также сказал, что понимает, что у одесситов могут возникнуть трудности с оплатой теплоснабжения, но риски для «ТгО» в случае проведения отопительного сезона по старым тарифам высоки.

Напомним, о новых тарифах на отопление КП «ТгО» сообщало еще с октября прошлого года. Тогда речь шла о 1888 гривнах за одну гигакалорию, и этот тариф в горсовете назвали экономически обоснованным. В мэрии неоднократно подчеркивали, что действующие тарифы экономически необоснованны. Именно поэтому «ТгО» каждый отопительный сезон просит сотни миллионов из городского бюджета. Однако 1 ноября 2019 года в Одессе начался отопительный сезон по старым тарифам.

Кроме этого, уже в январе для одесситов может заработать двухставочный тариф на оплату тепла. Платить за него придется круглый год фиксированную стоимость, но во время отопительного сезона к ней прибавят стоимость фактически потребленной горожанами тепловой энергии.