В Украине хотят изменить порядок предоставления монетизированных льгот на коммуналку

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы позволить льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга, сообщает Укринформ.

Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме для того, чтобы позволить льготникам не только до 15 октября менять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона,

- сказал Музыченко.

Он пояснил, что принятие таких изменений позволит льготнику в любой период изменить форму предоставления льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.

На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020 года те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставление льгот - ред.), могли это сделать в любой момент,

- отметил замминистра.

Он также призвал льготников обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, чтобы уточнить информацию о начислении или неначислении соответствующей льготы.