ОБСЕ запустила интернет-ресурс для борьбы с насилием против женщин

Секретариат ОБСЕ запустил новый интернет-ресурс StopVAWnow.org для борьбы с насилием против женщин в Юго-Восточной и Восточной Европе. Об этом сообщает пресс-центр ОБСЕ.

В настоящее время сайт доступен на восьми языках — английском, албанском, боснийском, македонском, румынском, сербском, украинском и черногорском.

Он собирает актуальную информацию, предлагает помощь или дает возможность помочь людям с Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Молдовы.

В разделе "Мне нужна помощь" женщины, которые подвергаются насилию, могут узнать, куда обратиться за помощью и поддержкой. В разделе собраны телефонные номера местных общественных организаций и линий доверия.

Перейдя в раздел "Я хочу помочь" неравнодушные граждане могут узнать какие меры принять, чтобы помочь кому-то решить свою проблему или не дать ей распространиться.

Детали результатов исследования ОБСЕ относительно благосостояния и безопасности женщин можно найти в разделе "Мне нужна информация". Это исследование впервые опубликовали в начале 2019 года.

Оно показало, что 70% женщин в Юго-Восточной и Восточной Европе подверглись определенной формы насилию: сексуальному, физическому, психологическому, преследованиям или сексуальному домогательству.

В Украине среди названных стран второй по величине показатель – 75%. Больше всего в Молдове – 80.1%. Самый маленький и самый лучший в этом списке показатель в Боснии и Герцеговине – 48%.

Однако относительно физического и сексуального насилия за последние 12 месяцев показатель значительно лучше – 33.6%. Нас превосходит Молдова (34.5%) и Албания (39.2%). Босния же снова имеет лучший результат – 18,6%.

Если же говорить о чисто физическом насилие в течение последнего года, то показатель падает до 10,3%. Однако это почти самая большая цифра, которую Молдова превысила меньше, чем на 1% (10.7%).

Относительно чисто сексуального, то 2.2% украинок пострадали от него за последние 12 месяцев. При этом 1.8% пострадали от собственных партнеров, что является крупнейшей цифрой среди всех стран Юго-Восточной и Восточной Европы.

В то же время 6,9% женщин в Украине подвергались шантажу или злоупотребление влиянием. Такой же процент имеет Черногория. В Албании эта цифра составляет 10.5%, а в Монголии 11.6%.

Большинство женщин в Украине (62.9%) категорически не согласились с утверждением, что насилие в семье – это частное дело и каждый должен это решать лично. Однако 25.6% с таким утверждением согласны (меньше только в Боснии и Герцеговине – 24.5%), а 11.4% не смогли ответить.

В то же время количество обращений о таких случаях остается низким. Лишь 15% женщин сообщили о самых серьезных случаях жестокого насилия со стороны нынешнего партнера.

Однако лишь 6.9% украинок отметили, что им приходилось заниматься потенциально опасной деятельностью в процессе работы или ведения домохозяйства. В то же время в Боснии и Герцеговине эта цифра составляет 28.4%.

Также в Украине почти самый низкий показатель женщин, которые длительное время не обращались к врачам – всего 5.8%. Лучший только в Молдове – 5.6%.

О сексуальные преследования военнослужащими заявили 4.8% украинок (2.3% опрошенных определили их действия как глубоко унизительные), 15.9% женщин из Черногории, 14% из Боснии и Герцеговины и 11.5% из Албании.