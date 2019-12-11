Суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции

Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Александр Дубинский, передает УНИАН.

Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции,

- написал он и опубликовал фото постановления.

Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.

Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры",

- говорится в сообщении.

Напомним, в мае текущего года ГПУ вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко заявил, что Сытник "забыл заплатить" за отдых семьи в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны".

Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому,

- говорил Луценко.

Впоследствии Сарненский суд Ривненской области оштрафовал Сытника, присудив ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

В свою очередь директор НАБУ подал апелляцию.