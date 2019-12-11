Суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции

Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Александр Дубинский, передает УНИАН.
Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.
Напомним, в мае текущего года ГПУ вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко заявил, что Сытник "забыл заплатить" за отдых семьи в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны".
Впоследствии Сарненский суд Ривненской области оштрафовал Сытника, присудив ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).
В свою очередь директор НАБУ подал апелляцию.