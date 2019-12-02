Зеленский подал в Раду законопроект по легализации двойного гражданства

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства», которым планируется легализовать в Украине двойное гражданство.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, опубликованном в пятницу, 13 декабря.

Так, законопроект предусматривает освобождение отдельных категорий лиц от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины.

Таким образом, легализуется двойное гражданство.

В документе говорится, что будут освобождены от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины лица, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предполагается освобождение от обязанности прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Помимо этого, законодательная инициатива предлагает изменит ряд законов, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что представители украинской диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

Также ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что Кабинет Министров работает над вопросом внедрения в Украине двойного гражданства. Чиновники рассматривают отмену в действующем законодательстве тех ограничений, которые сейчас заставляют украинцев лишаться своего гражданства для получения другого или, наоборот, не дают возможности людям украинского происхождения получать наши паспорта. Второй путь, по словам Боднара, предлагает расширение статуса зарубежного украинца.