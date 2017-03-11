Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.
По ее мнению, результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС.
Она добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права трудящихся.
По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".
Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.
В октябре этого года Стерджен заявляла, что намерена до конца этого года обратиться к британским властям с официальным запросом на организацию в 2020 году нового референдума о независимости Шотландии.
Она отмечала, что Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли.