Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего,

- заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге.

По ее мнению, результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС.

Стало понятно, что шотландцы хотят остаться в ЕС,

- сказала она, пояснив, что пришла к такому выводу, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов, т.е. выступающими за Brexit консерваторами.

Она добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права трудящихся.

По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

В октябре этого года Стерджен заявляла, что намерена до конца этого года обратиться к британским властям с официальным запросом на организацию в 2020 году нового референдума о независимости Шотландии.

Она отмечала, что Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли.