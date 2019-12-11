Врачи искусственно стимулируют роды: Дубилет обнаружил «пугающий тренд» в статистике рождаемости

Украинские врачи, возможно, искусственно стимулируют роды для того, чтобы они не прошли в выходные дни. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает НВ.
По его словам, анализ данных о рождаемости в Украине за последние 70 лет обнаружил «странный и несколько пугающий тренд», а именно - значительную разницу между количеством родившихся в любой будний день и родившихся в субботу или воскресенье. При этом пик рождаемости приходится на вторник.
Дубилет со ссылкой на экспертов и молодых родителей пояснил, что в Украине «врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не прошли в выходные». Пики во вторник связаны с тем, что на этот день чаще всего назначают кесарево сечение.