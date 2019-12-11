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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Врачи искусственно стимулируют роды: Дубилет обнаружил «пугающий тренд» в статистике рождаемости

Категория: Новости / История и общество

Врачи искусственно стимулируют роды: Дубилет обнаружил «пугающий тренд» в статистике рождаемости

Украинские врачи, возможно, искусственно стимулируют роды для того, чтобы они не прошли в выходные дни. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает НВ.

По его словам, анализ данных о рождаемости в Украине за последние 70 лет обнаружил «странный и несколько пугающий тренд», а именно - значительную разницу между количеством родившихся в любой будний день и родившихся в субботу или воскресенье. При этом пик рождаемости приходится на вторник.

Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье,
- написал чиновник в Facebook.

Дубилет со ссылкой на экспертов и молодых родителей пояснил, что в Украине «врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не прошли в выходные». Пики во вторник связаны с тем, что на этот день чаще всего назначают кесарево сечение.

Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям,
 - добавил министр.

 



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