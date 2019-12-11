Пристайко рассказал, когда должны согласовать "новогоднее" прекращение огня на Донбассе и обмен пленными

В ближайшую среду, 18 декабря, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны должны согласовать условия и сроки тех договоренностей, которых 9 декабря достигли лидеры Украины, России, Германии и Франции во время "нормандских" переговоров. В частности, речь идет о прекращении огня, обмене пленными и новых участках разведения сил и средств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В следующую среду состоится встреча, на которой в Минске будет договорено, во-первых, о прекращении огня, будет выделена конкретная дата. Так же параллельно будет заседать гуманитарная группа, которая должна наконец согласовать окончательные списки "всех согласованных на всех согласованных". А мы надеемся, что другая группа - по безопасности - определит участки, где состоится разведение. Мы называем его гуманитарным. К сожалению, из-за определенной силы упрямства российской делегации нам не удалось закрепить слово гуманитарное разведение. Президент Зеленский хотел подчеркнуть, что этим разведением в этих трех точках мы попробуем сделать гуманитарную ситуацию тех людей, которые проживают за пределами линии соприкосновения", - сказал Пристайко.

Глава МИД также еще раз озвучил общие согласованные выводы Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года:

до конца 2019 года - прекращение огня и обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных";

разведение войск дополнительно на трех участках линии разграничения;

обновление плана разминирования Донбасса;

в течение 30 дней согласование вопроса об открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда;

продление действия закона об особом статусе Донбасса;

законодательное закрепление "формулы Штайнмайера".

Тем временем на выполнение минских договоренностей президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию

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