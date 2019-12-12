Украинская полиция предъявила подозрения в рейдерском захвате порта во Вьетнаме

Сотрудники Национальной полиции 11 декабря предъявили подозрения по делу о неправомерном завладении украинской частью порта “Лотос” во Вьетнаме. Фигуранты дела — бывшие члены совета правления Черноморского морского пароходства. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Порт “Лотос” расположен в крупнейшем вьетнамском городе Хошимин в 43 милях от места впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Гаванью управляет Lotus Joint Venture Company (СП “Лотос”), созданная в 1991 году компаниями Vietrans (Вьетнамская транспортная компания), VOSA (Вьетнамское судоходное агентство) и Черноморским морским пароходством (впоследствии — “Бласко-ЧМП”). Доля Украины — 38%.

С 2011 года предприятие прекратило платить дивиденды украинской стороне, и контроль над ним удалось вернуть только в конце 2017 года.

В ходе следствия было установлено, что представители ЧМП во Вьетнаме создали коммерческую структуру Lotus Marin JSC, в пользу которой неправомерно были отчуждены активы порта.

Сначала 49% акций Lotus Marine JSC контролировало СП “Лотос”, а остальное резидента Вьетнама. Сейчас предприятию принадлежит только 5%.

Убытки от действий подозреваемых оцениваются в десятки миллионов долларов. Им вменяют ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (рейдерство).

источник