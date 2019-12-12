Пограничники не пожелали пускать в Украину журналиста российского телеканала "НТВ"

Журналист российского телеканала "НТВ" Сергей Савин прилетел в Киев, однако пограничники отказали ему во въезде в страну. Об этом сообщается на Facebook-странице канала.

"Недавно Зеленский предложил российским СМИ приехать в Киев и лично посмотреть на то, что происходит в Украине. Наш корреспондент Сергей Савин поверил этому приглашению, полетел в Киев и ... его не пустили", - говорится в сообщении.

Савин утверждает, что в Киев он прибыл утром 13 декабря, но когда проходил пограничный контроль, представители погранслужбы поинтересовались целью и сроками его поездки в Украину и взяли документы на проверку. После беседы Савину вернули документы и пригласили к ответственному лицу.

"…было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал российских журналист.

По его словам, группа НТВ прибыла в Украину для подготовки репортажа о расследовании убийства Павла Шеремета, газовых переговорах, обмене пленными между Украиной и Россией и перемирии на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после "нормандского саммита" пригласил российских журналистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать ив Украину и посмотреть, что здесь происходит.

Источник 112