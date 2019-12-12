Денисенко: Увольнение Сытника станет тестом для Зеленского

"Зеленский наконец поймал большую коррупционную рыбу. Ровенский апелляционный суд признал председателя НАБУ Артема Сытника коррупционером (ну любит человек не платить за отдых). Решение вступило в силу, и Минюст обязан внести Сытника в реестр коррупционеров", - написал он.

Денисенко также уточнил, что "команда Шабунина уже начала кричать, что законы для НАБУ неписаные, и Сытник не должен уходить в отставку. И здесь си подходим к главному: у нас избирательное правосудие или нет?".

"По логике, Зеленский должен попросить Сытника уйти в отставку. Но в команде Сытника уже готовят заявление, что он просто уйдет в отпуск. Но это абсурд: как человек, который не просто обвинен в коррупции, а проиграл суд, может остаться на должности? Сытник - это тест для Зеленского. Здесь не надо сажать друзей. Нужно просто уволить коррупционера", - резюмировал Денисенко.