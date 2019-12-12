 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Денисенко: Увольнение Сытника станет тестом для Зеленского

Категория: Новости

Денисенко: Увольнение Сытника станет тестом для Зеленского

Глава НАБУ Артем Сытник официально признан коррупционером, следовательно - должен уйти в отставку

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Вадим Денисенко, передает "ДС".

"Зеленский наконец поймал большую коррупционную рыбу. Ровенский апелляционный суд признал председателя НАБУ Артема Сытника коррупционером (ну любит человек не платить за отдых). Решение вступило в силу, и Минюст обязан внести Сытника в реестр коррупционеров", - написал он.

Денисенко также уточнил, что "команда Шабунина уже начала кричать, что законы для НАБУ неписаные, и Сытник не должен уходить в отставку. И здесь си подходим к главному: у нас избирательное правосудие или нет?".

"По логике, Зеленский должен попросить Сытника уйти в отставку. Но в команде Сытника уже готовят заявление, что он просто уйдет в отпуск. Но это абсурд: как человек, который не просто обвинен в коррупции, а проиграл суд, может остаться на должности? Сытник - это тест для Зеленского. Здесь не надо сажать друзей. Нужно просто уволить коррупционера", - резюмировал Денисенко.

Источник: 112.ua


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать