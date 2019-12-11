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Сегодня, 11:00

Погода на сегодня: В Украине ожидаются дождь и мокрый снег, температура до -1

Категория: Новости

Погода на сегодня: В Украине ожидаются дождь и мокрый снег, температура до -1

В Украине в субботу, 14 декабря, осадки прогнозируют в большинстве областей. На западе дожди, а на востоке и севере дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных регионах температура воздуха днем будет достигать +4…+7 градусов, а ночью -1…+4. На севере амплитуда температуры составит +2…+6 днем и -1…+3 ночью.

Погода на сегодня: В Украине ожидаются дождь и мокрый снег, температура до -1

На западе днем воздух прогреется до +5…+8, а ночью до 0…+3. В центре средняя дневная температура составит +5…+8, а ночью +1…+3.  На юге днем +9…+11, ночью +3…+6.

В Киеве в этот день без существенных осадков. Температура днем будет колебаться в пределах +2…+4, а ночью -1…+1.

 

Источник: 112.ua



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