Погода на сегодня: В Украине ожидаются дождь и мокрый снег, температура до -1

В Украине в субботу, 14 декабря, осадки прогнозируют в большинстве областей. На западе дожди, а на востоке и севере дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных регионах температура воздуха днем будет достигать +4…+7 градусов, а ночью -1…+4. На севере амплитуда температуры составит +2…+6 днем и -1…+3 ночью.

На западе днем воздух прогреется до +5…+8, а ночью до 0…+3. В центре средняя дневная температура составит +5…+8, а ночью +1…+3. На юге днем +9…+11, ночью +3…+6.

В Киеве в этот день без существенных осадков. Температура днем будет колебаться в пределах +2…+4, а ночью -1…+1.

Источник: 112.ua