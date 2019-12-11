АНОНС Слова № 49 1378 ВИДЕО

Нормандский саммит, о необходимости которого так долго говорили все здравомыслящие силы Украины, состоялся. И, увы, окончился ничем! Договорились о том, что надо дальше договариваться, так примерно можно охарактеризовать его итоги. Порохоботы могут спать спокойно, не даром они сразу же прекратили свой майдан. Зеленский не заступил ни за одну, прочерченную ими красную линию. Выборов на Донбассе в ближайшем будущем не будет, изменений в Конституции не будет. Что же будет – обмен пленными, о котором запросто договаривались и без саммита. Прекращение огня, о котором тысячу раз договаривались, но ни разу не выполняли. В общем, наша делегация, к слову,– самая многочисленная из всех стран участниц, просто прокатилась в Париже – за государственные, естественно, деньги.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Никита Додон «Воздать – по делам, чтоб сжигать одесситов «вышло из моды»

Произошедшая в Одессе 4 декабря трагедия никого не оставила равнодушным. Пожар в колледже экономики, права и гостиничного бизнеса по последним данным унес жизни 12 человек. 9 из 30 пострадавших все еще находятся в больницах. Вся Одесса застыла в ужасе в эти дни – многие одесситы собирались непосредственно у места трагедии, кто-то следил за сообщениями в социальных сетях. И все ощущали эту ужасную боль, это кошмарное бессилие, когда дети прыгали из окон, чтобы спастись… Официальные дни траура окончены, но одесситы еще долго будут в трауре. Все мы будем скорбеть вместе с родителями, потерявшими детей. Вместе с родственниками, потерявшими близких. И, наверное, многие из нас не удовлетворятся официальными данными о случайном возгорании удлинителя, от которого за 5 минут уже пылало 700 квадратных метров. Вот и наш постоянный автор Никита Додон выдвигает свои версии случившегося кошмара.

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Вероятность умышленного поджога сразу была принята следователями к рассмотрению. Косвенно его попытались опровергать «вбросами» через СМИ слухов, будто пожарные «долго не могли доехать» к месту возгорания в колледже и упустили время, а заодно были – «не готовы» бороться с огнем из-за множества иных помех. Сторонние слушатели этому могут охотно поверить, но свидетели работы огнеборцев склонны к версии поджога, причем совершенного сразу в нескольких местах. Показательно соотношение цифр площади пожара и скорости его горения. Первые расчеты пожарных бригад, прибыли на место пожара через 5 минут после получила телефонного сообщения и в пределах 10 минут после начала задымления в кабинете на третьем этаже. И они уже застали пожар на огромной площади в 700 квадратных метров. Причем, миновав четвертый и пятый этажи, пламя как-то оказалось сразу в двух местах на крыше.

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О том, почему среди причин пожара на Троицкой все же стоит рассмотреть и версию поджога, а так же почему эта версия может оказаться не выгодной и потому закрытой – читайте в материале Никиты Додона.

Игорь Назаренко. «Мовные плутни»

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене закона о государственном языке по решению «Венецианской комиссии». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, я внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу… На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии.

Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка… откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством», — написал Бужанский. Интересно, а до Венецианской комиссии этого что никто не понимал и не замечал?

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«Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) — вот принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями», – гласит википедия.

И этот принцип был запущен власть предержащими, да еще и в самой чувствительной сфере – языковой, в виде политики уничтожения национальной идентичности, русскоговорящих граждан страны.

Вот почему, «защитников украинства» и прочих "шпрехенфюреров" блюдущих чистоту мовы, совсем не напрягает тот факт, что они совершают антиконституционные действия, не имеющие ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Более того, они даже не строят «гомогенный монолит украинства», как заявляют, а просто являются банальной обслугой олигархов это «украинство» нещадно грабящих.

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Подробнее о том, кому и зачем нужен был мовный закон, а также о том, изменится ли что-то сейчас – читайте в колонке редактора.

Александр Солдатский. «Кто виноват: природа или человек?»

Однажды утром жителя ряда сел Херсонской области почувствовали неприятный запах аммиаки и сероводорода. Подойдя к берегу лимана, они увидели ужасающую картину - огромное водное пространство наполненное тушками мертвых рыб. Прибывшие на место патрули государственного агентства рыбного хозяйства области также были шокированы увиденным. Вдоль берега, на расстоянии 300 метров растянулся слой мертвой рыбы. Это были карп, тарань, судак. По подсчетам специалистов погибло около двух миллионов рыбных особей, что составляет ущерб до 6 миллионов гривен. О случившемся стало известно областным службам, было решено создать специальную комиссию по выяснении причин массового мора рыбы.

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Вот тут-то и началось самое интересное. Какие только причины не выдвигали специалисты и местные власти, вплоть до вездесущей руки Кремля – ну а как же без нее? В итоге Кремль все-таки реабилитировали, ни его это диверсия. О том же, что на самом деле произошло, ведь ученые и специалисты утверждают, что катастрофа таких масштабов в мире водной фауны области произошла впервые – читайте в материале Александра Солдатского.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».