«Игра в искусство» для зрителя всерьез и в шутку

В Одесском Музее западного и восточного искусства стартовал авторский проект фотохудожников Виктории Сергеевой и Сергея Чеха «Игра в искусство».

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь – говорит известный герой кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Так, с лукавой улыбкой, заставляя всматриваться в свои фотоработы еще и еще раз, обращаются к зрителям Виктория Сергеева и Сергей Чех.

Картины классических художников, изменяясь в лицах и деталях, наполняют фотоработы иным смыслом, загадывая нам загадки.

По мысли самих художников, эта очередная попытка реанимировать фотографию, как искусство, напомнив нам, что не все сводится к фиксации одного мгновения. Реконструкция истории с помощью фотоискусства тех самых бумажных фото, от которых мы успели постепенно отвыкнуть – вот, по мысли авторов, та самая сверхзадача, которая поставлены перед фотографами и фотохудожниками.

– Заявленная в названии выставки тема полностью соответствует тому, что нам предлагают. В работах присутствуют легкая ирония, демонстрируется техническое мастерство фотохудожников, а нам с вами остается разгадывать загадки, заданные художниками. Я очень рад, что эта выставка состоялась, я рад, что это произошло на территории нашего музея, я поздравляю авторов с добрым началом, – сказал директор Музея западного и восточного искусства Игорь Пороник.

– Мы рассчитываем на определенный духовный и интеллектуальный уровень зрителя и надеемся, что наши работы, как и загадки в них заключенные, понравятся. По поводу чего мы затеяли эту игру? Просто для того, чтобы дать вам еще одну возможность подумать и получить ответы на вопросы. Насколько эта игра удалась? На это ответите нам вы, наши зрители, – обратилась к собравшимся Виктория Сергеева.

– Да, это интеллектуальная провокация, игра со зрителем, через которую мы пытаемся напомнить, что фотография остается искусством и в наше время. Художник и его творчество остаются уникальными даже во времена тотальной унификации, – поддержал соавтора Сергей Чех.

Посетителей выставки также ждет особое фото-пространство, фотозона, где каждый сможет сделать фото на память. Фотографии можно будет забрать в магазине Paparazzi (ул. Новосельская,20). Выставка прожодит при поддержке sony.