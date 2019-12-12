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«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

Категория: Новости / Спорт


«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

 14 декабря 2019 года в Одесской областной коллегии адвокатов прошел 5-й шахматный турнир «Адвокатская ладья». Мероприятие посвящено приближающемуся Дню адвокатуры Украины и обозначено как юбилейное, поскольку стало доброй традицией для круга одесских адвокатов.

Председатель Совета адвокатов, Иосиф Бронз, поприветствовав участников турнира, подчеркнул, что следует популяризировать в более широких кругах возможность участвовать в соревнованиях и пожелал всем успешной и яркой игры.

 «Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

Всеволод Сокалюк, председатель оргкомитета турнира, отметил:

«Этот турнир пятый по счету, юбилейный и мы все очень рады возможности встретиться и посостязаться. Потому, что главное для нас, адвокатов, прежде всего - общение. Для нас также важна системность. Все мы - любители шахмат. Мы принимаем непрофессиональных игроков, любителей. У нас участвуют и одесские адвокаты, и коллеги из области. Мы планируем сделать турнир более открытым, будем приглашать еще адвокатов из других городов Украины»
.

Денис Пономаренко, партнер АО «Barristers», дополнил:

«Традиционно, в этом турнире участвуем все мы, любители шахмат. У нас нет постоянного победителя за все эти годы. Это говорит о здоровом духе соперничества. Поскольку, шахматы - это не только спорт, но и искусство»
.

 

Один из судей турнира, адвокат Андрей Давыденко, также пояснил: «Расставлять шахматные партии в нашей работе - один из принципов работы адвокатуры. Когда мы оказываем правовую помощь, соблюдаем главное правило - не навредить клиенту. Важно, чтобы «партия» сложилась. Интрига должна всегда сохраняться - вот и сейчас мы не можем спрогнозировать - кто именно будет сегодня победителем».

 

«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

 

На этот раз организаторы «Адвокатской ладьи» пригласили присоединиться к событию одесского художника и писателя Андрея Паскевича, который представил свой арт-проект «Игры разума» - картины на тему шахмат.

 Работы большого формата раскрывают тему феноменальности шахмат как игры и их интерпретации в более широком, философском и метафизическом смысле. Автор прокомментировал свой творческий замысел следующим образом: 

«Жанр, который я воплотил в своих произведениях - это шахматный сюрреализм. Жизнь - игра и мы можем представить себя в ней шахматными фигурами, которые перемещаются и объясняют другой фигуре свое перемещение как интуитивное прозрение. У каждой фигуры - свой, особый потенциал. Возможно, есть игрок, который играет нами. Надеюсь, что мой арт-проект позволит всем настроиться на серьезную игру».

 

«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

 

Шахматы на протяжении тысячелетий были и остаются популярной, загадочной игрой во всем мире. В наши дни возобновляется интерес к этому увлекательному занятию у взрослых и детей.

Будем надеяться, что инициатива одесских адвокатов даст импульс к более серьезному и обширному вовлечению в игру, в которой так явно проявляются интеллектуальные способности и азарт - качества, важные в современном динамичном и противоречивом мире.

«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

 

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«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
«Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе
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