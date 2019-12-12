 «Адвокатская ладья - 2019» - юбилейный шахматный турнир в Одессе

14 декабря 2019 года в Одесской областной коллегии адвокатов прошел 5-й шахматный турнир «Адвокатская ладья». Мероприятие посвящено приближающемуся Дню адвокатуры Украины и обозначено как юбилейное, поскольку стало доброй традицией для круга одесских адвокатов.
Председатель Совета адвокатов, Иосиф Бронз, поприветствовав участников турнира, подчеркнул, что следует популяризировать в более широких кругах возможность участвовать в соревнованиях и пожелал всем успешной и яркой игры.
Всеволод Сокалюк, председатель оргкомитета турнира, отметил:
Денис Пономаренко, партнер АО «Barristers», дополнил:
Один из судей турнира, адвокат Андрей Давыденко, также пояснил: «Расставлять шахматные партии в нашей работе - один из принципов работы адвокатуры. Когда мы оказываем правовую помощь, соблюдаем главное правило - не навредить клиенту. Важно, чтобы «партия» сложилась. Интрига должна всегда сохраняться - вот и сейчас мы не можем спрогнозировать - кто именно будет сегодня победителем».
На этот раз организаторы «Адвокатской ладьи» пригласили присоединиться к событию одесского художника и писателя Андрея Паскевича, который представил свой арт-проект «Игры разума» - картины на тему шахмат.
Работы большого формата раскрывают тему феноменальности шахмат как игры и их интерпретации в более широком, философском и метафизическом смысле. Автор прокомментировал свой творческий замысел следующим образом:
Шахматы на протяжении тысячелетий были и остаются популярной, загадочной игрой во всем мире. В наши дни возобновляется интерес к этому увлекательному занятию у взрослых и детей.
Будем надеяться, что инициатива одесских адвокатов даст импульс к более серьезному и обширному вовлечению в игру, в которой так явно проявляются интеллектуальные способности и азарт - качества, важные в современном динамичном и противоречивом мире.