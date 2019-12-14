Учетная ставка НБУ: Стоит ли радоваться снижению?

На текущей неделе внимание многих экспертов и финансистов оказалось привлечено к такому малопонятному для большинства украинцев событию, как ожидание снижения учетной ставки Национального банка Украины. И надо сказать, что Нацрегулятор не подвел ожидавших, снизив ее сразу на 2% - до 13,5% годовых с 13 декабря.

Почему вокруг этих 2% возник такой ажиотаж и к каким изменениям в жизни рядовых украинцев может привести?

Учетная ставка и инфляция: прямая связь

Как правило, под термином "учетная ставка" понимается процент, под который центральный банк - в случае Украины – НБУ - финансирует коммерческие и государственные банки, которые затем за счет этих средств выдают кредиты.

В более широком смысле под учетной ставкой понимают финансовый механизм, позволяющий регулировать различные процессы в экономике и влияющий на процессы, происходящие в финансовой системе.

Сильнее всего влияние учетной ставки проявляется:

- в инфляции, то есть обесценивании денег, которое рядовые потребители ощущают на себе за счет роста цен;

- в доступности кредитов и конкретной процентной ставке за них.

В упрощенном виде высокая учетная ставка приводит к снижению числа банков, желающих брать кредиты у центральных банков, что ведет к росту процентной ставки по кредиту, снижению кредитования экономики и населения, падению спроса и, как следствие, замедлению экономического роста.

Однако оборотной стороной последнего, в данном случае позитивной, является снижение инфляции и роста цен на потребительском рынке.

При низкой учетной ставке происходит ровно противоположное, то есть растет кредитование экономики и населения, внутренний спрос и экономический рост ускоряется, с неминуемым ростом инфляции.

Учетная ставка и инфляция: в НБУ празднуют победу

В условиях Украины учетная ставка чаще всего применяется в качестве такого себе "антиинфляционного" средства, и, надо сказать, результаты этого достаточно видны статистически.

В наиболее кризисные для Украины времена 2014-2015 годов учетная ставка НБУ выросла с 9,5% до 22%, а летом 2015 года доходила и вовсе до 30%, однако в условиях катастрофического обесценивания гривни это не сильно спасло от инфляции, составившей тогда 24,9% и 43,3% соответственно.

На протяжении 2016 года учетная ставка НБУ упала с 22% до 14%, опустилась и инфляция до 12,4%, однако, продолжив падение ставки до в среднем 12,5%, в 2017 году Нацбанк получил и небольшой рост инфляции – с 12,4% до 13,7%.

Рост инфляции очевидно и привел к тому, что весь 2018 год и зиму-весну 2019 года финансовая система страны прожила, имея учетную ставку в 18%, которая к 25 октября упала до 15,5%.

Снижение учетной ставки НБУ явно увязали со своим благоприятным инфляционным отчетом за все тот же октябрь, в котором констатировали достижение Нацрегулятором среднесрочной инфляционной цели в 4-6%.

К факторам, способствовавшим снижению, в отчете отнесли укрепление гривни по отношению к доллару, что привело к снижению цен на топливо и отчасти тарифов на услуги ЖКХ за счет падения цен на газ, правда отметили рост цен на продукты питания.

Уже в ноябре инфляция замедлилась еще больше, составив 5,1% в годовом измерении, что случилось за счет дальнейшего укрепления курса гривни, что и было названо председателем НБУ Яковом Смолием на пресс-брифинге основной причиной для снижения учетной ставки до 13,5%, так как среднеинфляционная цель в 5% достигнута.

Плюсы для украинцев: кредиты подешевеют, но не сразу, и депозиты пострадают

Эксперты, опрошенные 112.ua, в целом, говоря о правильности снижения учетной ставки, разошлись в оценке его реального влияния на жизнь украинцев: от позитивного, в целом нейтрального и до негативного, в зависимости от того, своевременным или нет считают собеседники решение НБУ.

Так, финансовый эксперт Василий Невмержицкий полагает, что быстрого падения процентной ставки по кредитам ожидать не стоит.

"Депозитные и кредитные портфели в основном сформированы, и вносить в них изменения сразу вряд ли станут. Другое дело – "короткие кредиты" на срок до 2 недель, чаще всего это кредитные карточки, оформляемые физлицами, вот по этим кредитам удешевление будет достаточно скорым и примерно на 2%.

Параллельно банки начнут формировать дополнительные средства под выдачу займов, например, будут меньше вкладывать в депозитарные сертификаты НБУ, которые после снижения учетной ставки также упадут на 2% - с нынешних 13,5-15,5% до 13,5-15,5%. Лично я ожидаю снижения кредитной ставки по долгосрочным кредитам примерно на 2-3% в течение 3 месяцев", - считает эксперт.

Правда оборотной стороной снижения учетной ставки и цены кредитов эксперт называет и снижение процентной ставки по депозитам, также примерно на 2%, однако в целом выигрыш населения будет более весомым, чем потери.

"Снижение кредитов для экономики – это рост производства и занятости населения, появление новых рабочих мест, удешевление себестоимости товаров и услуг, а значит и падение цен на товар, что делает их доступнее для населения", - говорит о менее заметных на первый взгляд, но неминуемых плюсах для украинцев Василий Невмержицкий.

С другой стороны, по мнению эксперта, снижение учетной ставки НБУ может отразиться и на курсе гривни по отношению к доллару.

"Снижение учетной ставки сделает вложение в ОВГЗ для нерезидентов менее выгодным, они перестанут подпитывать финансовый рынок долларами, и курс гривни по отношению к доллару может упасть", - предупреждает о возможной девальвации национальной валюты эксперт.

Также предрекает снижение курса гривни к доллару и эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

"Действия Национального банка привели к политике дорогих денег, в результате чего страдает в первую очередь реальный сектор экономики, а спекулянты зарабатывают большие проценты на гособлигациях. С другой стороны, из-за высоких процентных ставок по кредитам лишено кредитования и население. Снижение учетной ставки должно привести к уменьшению доходов спекулянтов и росту возможностей реального сектора экономики и населения, что должно оживлять экономику", - говорит о плюсах решения НБУ эксперт.

В то же время, по мнению Монина, есть и риски на пути к такому позитивному сценарию.

"Уже традиционное недоверие населения к банковской системе может и не дать запустить кредитование, а текущий курс гривни хоть и выгоден населению, но несет угрозы экономическому росту в перспективе за счет слишком крепкой гривни, что может привести к обвалу национальной валюты. Снижение ставки, на мой взгляд, начнет процесс остановки укрепления гривни и выведет ее в тот целевой диапазон, который позволит удерживать экономический рост в стране", - говорит об оборотной стороне решения НБУ Даниил Монин.

Кредиты не подешевеют, пока не упадут депозиты, а с инфляцией просто повезло

Финансовый аналитик Борис Кушнирук считает, что снижение учетной ставки НБУ на 2% не сильно повлияет на доступность кредитов, а снижение инфляции, которой так гордятся в Нацбанке, произошло не вследствие монетарной политики Нацрегулятора, а скорее в результате удачного сочетания ряда факторов, не последний из которых – благоприятная внешняя конъюнктура.

"Не важно, какая процентная ставка внутри страны, имеющей на внешних рынках сырьевую специализацию. Стоит упасть мировым ценам на сырье, упадут доходы экспортеров, а с ним ухудшится и платежный баланс, за ним неминуемо начнется обесценивание национальной валюты, инфляция и рост цен – никакой размер учетной ставки тут не поможет.

Скорее напротив, ограничение кредитования за счет высокой учетной ставки ударит по перерабатывающим отраслям экономики, неспособной развиваться. Все это мы видим в Украине, когда НБУ слепо следует "количественной теории денег", рекомендуемой МВФ", - говорит о бессмысленности и даже вредности высокой учетной ставки для снижения инфляции эксперт.

Снижение инфляции, наблюдаемое в Украине в текущем году, по мнению собеседника 112.ua, скорее следует связывать с благоприятными для страны событиями на мировых рынках вроде падения цен на энергоносители, прежде всего природный газ.

"Высокая учетная ставка НБУ, привязываемая к индексу инфляции, сама по себе ошибочна, так как не дает полной картины, ведь есть и другие показатели – индекс цен производителей, группы потребителей, не сильно влияющие на цены, и прочее. К этому подходить надо куда более узкоспециализированно.

Взять то же кредитование: говорят, что снижение учетной ставки удешевит кредиты, но это слишком упрощенная позиция, ведь не учитывается много других факторов – та же защита прав кредиторов, размер ставок по депозитам и многое другое, что влияет на процентную ставку по кредитам.

Например, если население хочет дешевые кредиты, то им следует готовится и к дешевым депозитам, одно без другого невозможно, в Китае ставка по депозитам регулируется", - говорит о малом практическом влиянии решения НБУ на кредитный рынок страны Кушнирук.

Впрочем, как подчеркнул эксперт, снижение учетной ставки действительно может удешевить кредиты в Украине, но для этого потребуется уменьшить ее куда сильнее, чем на 2%.

Механизм падения экономики запущен, но его можно повернуть вспять

Еще более категоричен в своей оценке ситуации эксперт Growford Institute Алексей Кущ, считающий, что снижение учетной ставки на 2% запоздало и не сможет повлиять в лучшую сторону на отечественную экономику. Более того, уже запущен механизм, который может привести к падению ВВП Украины.

"В рыночной экономике учетная ставка Центробанка выполняет роль коробки передач, которая передает усилие на двигатель и заставляет авто двигаться быстрее. Рост ставки на 0,25% в тех же США ведет к заметным изменениям на фондовом рынке, кредитовании и прочих секторах экономики. У нас же этот механизм в реальности ни на что не влияет – достаточно вспомнить август 2013 года с его историческим минимумом по учетной ставке НБУ в 6,5% и ставкой по кредитам в 15% и выше, при одновременной дефляции (снижении цен, – прим. 112) по итогам года в 0,9%", - говорит о странностях рыночной экономики по-украински эксперт.

Вместо этого, подчеркивает Алексей Кущ, в условиях сегодняшней Украины высокая учетная ставка просто служила оправданием для высоких процентов по облигациям внутреннего государственного займа, пользовавшихся особым успехом в 2019 году у иностранного финансового капитала.

"Минфин предлагая ОВГЗ иностранным покупателям под доходность в 17-20% годовых, мотивировал это высокой учетной ставкой НБУ в 15-17%. Теперь, снизив ее на 2%, скорее всего, Минфин столкнется с падением спроса на ОВГЗ. На деле же при инфляции в 5% учетная ставка должна составлять куда меньше 10% и снижать ее надо было с весны-лета. Однако время НБУ, работавший в связке с Минфином и помогавший последнему продать как можно больше ОВГЗ, явно упустил, что может дорого обойтись экономике", - отмечает собеседник 112.ua.

По словам эксперта, в отечественной экономике уже запущена цепочка негативных причинно-следственных связей, которые, несмотря на снижение учетной ставки, могут не только не ускорить рост ВВП, но и, наоборот, привести к его падению.

"Нехватка оборотных средств, кредитов при высокой учетной ставке ведет к снижению цен на промышленную продукцию или дефляции, затем следует снижение оборотов оптовой торговли между юридическими лицами. Нехватка средств ведет к экономии, сперва на капитальных вложениях и инвестициях, а затем на заработных местах и рабочих местах.

При падении зарплат и росте безработицы падает благосостояние населения, оно меньше потребляет, что ведет к падению розничной торговли, то есть вся цепочка, формирующая экономику, идет вниз, а с ним и собственно ВВП. Именно поэтому важно не просто снизить учетную ставку и применить методы монетарной политики, а делать это вовремя", - раскрывает механизм влияния на экономику при опоздании включения монетарных механизмов аналитик.

Как подчеркивает Алексей Кущ, первые признаки реализации этого негативного сценария в Украине уже просматриваются. Среди них – промышленная дефляция, составившая в октябре 5%, наметившееся падение объемов оптовой торговли и капиталовложений в логистике, транспорте, складском хозяйстве и телекоммуникациях. Вслед за этим нехватка средств заставит начать экономить уже на зарплатах и приведет к падению розничной торговли.

"Реализацию данного сценария в стране можно остановить, если комплексно подойти к вопросу – перестать рассматривать учетную ставку как средство борьбы с инфляцией, пересмотреть само понятие инфляции, а главное – наладить взаимодействие Кабмина, НБУ и Верховной Рады для комплексного подхода к проблеме. Это разработка промышленной и инвестиционной политик в стране, смена некоторых кадров в органах власти, принятие новых законопроектов, и начинать все это делать нужно уже сейчас", - убежден эксперт.

Учетные ставки в мире:

Центральный банк РФ – 6,5%;

Федеральная Резервная система США – 1,75%;

Европейский центральный банк – 0,00%;

Резервный банк Австралии – 0,75%;

Народный банк Китая – 4,35%.

источник 112