Погода на 15 декабря: В Украине ожидается дождь, температура до +11

В Украине в воскресенье, 15 декабря, осадки прогнозируют в большинстве областей. На севере, востоке, юге и в центральной части Украины будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и северных регионах температура воздуха днем будет достигать +5…+7 градусов, а ночью +2…+4.

На западе днем воздух прогреется до +6…+8, а ночью до +2…+3. В центре средняя дневная температура составит +5…+8, а ночью +3…+5. На юге днем +9…+11, ночью +4…+6.

В Киеве в этот день будет дождь. Температура днем будет колебаться в пределах +5…+7, а ночью +2…+4.

Источник: 112.ua