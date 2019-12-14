Молодежная сборная Украины по хоккею обыграла Польшу

В субботу вечером молодежная сборная Украины по хоккею в возрасте до 20 лет обыграла Польшу в рамках группы В Чемпионата мира, который проходит в Киеве. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "сине-желтых", сообщает "Sport.ua".

На 6-й минуте украинцам удалась результативная атака. Морозов прострелил на пятачок, откуда Пересунько отправил шайбу в ворота соперника - 1:0. Отмечается, что после гола в течение первого периода поляки дважды играли в большинстве, но сравнять счет им не удалось.

Вторая часть игры прошла без голов, а вот в третьем тайме Украина забила еще дважды. Сначала Морозов отдал второй голевой пас, в этот раз на Даниленко, который удвоил преимущество украинской сборной. Ощутимый перевес был на стороне "желто-синих", а затем рефери назначил еще и буллит в ворота поляков, который реализовал Пересунько и установил финальный счет - 3:0.

До этого украинцы уже провели один матч против сборной Венгрии, тогда коллектив проиграл со счетом 1:5. В течение следующих четырех дней молодежная сборная Украины проведет еще три игры, в которых встретится с молодежками Франции (сегодня, 15 декабря), Италии (17 декабря) и Эстонии (18 декабря).

Сейчас лидируют в группе французы, которые победили в двух матчах и набрали максимальные 6 очков.