 
Информация к новости
  • Просмотров: 39
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Министр экономики хочет понять, почему цены не падают вслед за долларом

Категория: Новости / Экономика и финансы

Министр экономики хочет понять, почему цены не падают вслед за долларом

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины допускает проведение расследований по факту того, что на фоне укрепления курса гривни цены на ряд импортных товаров не уменьшились. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет УНИАН.

“Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости. По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования”, — написал он.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года — с января 2016 года.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать