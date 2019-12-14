На такой встрече друзья писательницы зачитывали реплики героев нового произведения, а угощением для фуршета стали закуски и наливки по старым семейным рецептам Юлии Вербы.

«Радуюсь, что Одесса не устает давать миру талантливых людей, — отметил на презентации вице–президент ВКО Евгений Голубовский. — Во Всемирном клубе одесситов как дома чувствуют себя сёстры Юлия и Леся Вербы: у Леси здесь прошла выставка картин, и сейчас мы помогаем ей в подборе одесских песен, а у Юлии в клубе состоялась презентация первой книги рассказов "Молдаванское отродье". Сегодня на презентации первого романа Юлии Вербы "Одесская сага. Понаехали" случился переаншлаг… Хорошая книга. Рекомендую».

Всемирный клуб одесситов представил на суд читателей роман-сагу

По словам Голубовского, речь идёт об истории одной семьи ещё с 1899 года, то есть за 120 лет.

«Первый том, а всего будет четыре, оставляет нас в 1925 году… Приехали в Одессу герои романа из Никополя, где встретились и полюбили друг друга дочь казённого раввина Фира и сын казачьего полковника Иван. Поселились на Молдаванке, на Прохоровской, 8. Думали на год, пока не разбогатеют, а оказалось на жизнь. Эта дочь раввина была прабабушкой, а сын казачьего полковника — прадедушкой Юлии Вербы. Все злоключения, приключения, радости семьи она знает с детства от бабушки, восстанавливает по фотографиям, по документам… Я вспоминал замечательный роман Жаботинского "Пятеро". Та же история распада следующих поколений семьи, где — у Вербы — одна дочь выходит замуж за сына профессора, а вторая становится любовницей самого мрачного чекиста, грозы Одессы Макса Дейча, где один сын связывает себя с украинскими националистами…

Роман Юлии Вербы очень удачно вписан в жизнь города. Среди героев — и лётчик Хиони, и анархист Тарло — может, ещё есть люди, которые помнят, что улица Осипова до войны называлась улицей Тарло… Профессор Ланге и Лёдя Вайсбейн, ещё не ставший Леонидом Утёсовым. И Молдаванка — не фон, а героиня романа — с биндюжниками, ворами, проститутками, но и с врачами, с человеческой общностью, которая дорогого стоит», — рассказал руководитель ВКО.

Он добавил, что в настоящее время издательство «Фолио» ждёт от автора второй том книги–саги.

«Это заявка на то, что и второй том презентуем во Всемирном клубе одесситов. Киношники, берите на заметку — сериал вам в руки», — заключил Голубовский.

источник Таймер