Дезертира из Одесской области осудили на пять лет с испытательным сроком

Беляевский районный суд приговорил дезертира из военной части А3821 к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Дезертир проходил в Дачном службу по контракту и занимал должность наводчика зенитно-артиллерийского взвода. Об этом рассказали в пресс-центре суда.
Дезертир самовольно покинул часть в июле 2018 и вернулся туда только через год. При этом, суд установил, что контрактник хотел распрощаться со службой навсегда.
Гражданин М. проводил время по своему усмотрению, не связывая его с исполнением обязанностей военной службы. Гражданин М. в судебном заседании свою вину признал полностью, при этом пояснил, что он не явился на службу поскольку ему сообщили, что он будет освобожден из воинской части.
Отметим, в части А3821 в Дачном базируется 137-й отдельный батальон морской пехоты.