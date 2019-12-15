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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Украина попала в топ-20 стран, эффективно борющихся с изменениями климата

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Украина попала в топ-20 стран, эффективно борющихся с изменениями климата

Украина попала 17 место в рейтинге NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network (CCPI). Этот рейтинг показывает показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата. Об этом идет речь в отчете группы немецких организаций по защите климата.

«В этом году Украина занимает семнадцатое место в рейтинге CCPI. Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на выбросы CO2 в атмосферу и показателей энергопотребления, что приводит к высокому рейтингу в этих двух категориях и общего высокого рейтинга в этой сфере. Эксперты подчеркивают, что это (уменьшение выбросов CO2 - ред.) не является результатом эффективной климатической политики.
Сокращение выбросов СО2 на душу населения и энергопотребления в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения 2012-2017 годы связаны с перебоями, вызванный конфликтом на Донбассе, в угольной отрасли и энергоемких отраслях промышленности»,
 - сказано в отчете.

Украина получила 60,60 баллов из 100 и попала в группу стран с высоким показателем эффективности. В 2018 году наша страна заняла восемнадцатое место в этом рейтинге.

Эксперты признают некоторые начальные позитивные сигналы относительно реорганизации центральных органов власти, которые наметились в 2019 году. Речь идет о созданном Министерстве энергетики и охраны окружающей среды. Эксперты считают, что «это имеет потенциал подтолкнуть климатическую политику выше в политическую повестку дня».


Источник: АиФ



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