В Тернопольской области автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший

В Тернопольской области школьный автобус с детьми, которые ехали на олимпиаду, попал в ДТП. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, 15 декабря автобус и две легковушки не разминулись на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Кровинка Теребовлянского района. Выяснилось, что водитель Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. После этого в него врезался еще один встречный автомобиль ВАЗ-21074.

Этот маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте. На момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в поселок Дружба. Дети не пострадали.

Водителя иномарки, жителя Львовской области, уже задержали. По предварительной информации, все водители были трезвы, а транспорт исправен.