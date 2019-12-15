Пристайко рассказал, когда на Донбассе может начаться перемирие

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие на Донбассе могут объявить 20 или 21 декабря. Пристайко сообщил о том, что до конца года произойдут "три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс". Так, 20 или 21 декабря возможно объявят новое перемирие.

Как стало известно ранее, в понедельник, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Лидеры четырех стран договорились развести войска в трех районах до марта 2020 года, обменяться пленными и прекратить огонь до конца 2019 года, продлить действующий закон об особом статусе для Донбасса. Следующая встреча лидеров четырех стран состоится до марта 2020 года.