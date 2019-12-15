Обыск у шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета

Обыски в квартире шоумена, певца и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных мессенджеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем “закладок”. Правоохранители выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

На основании постановления следственного судьи полицейские провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства.

Из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Проводятся экспертизы.

Как стало известно ранее, украинский актер, ведущий и певец Антин Мухарский заявил, что в его квартире в Киеве в ночь на пятницу, 13 декабря, прошли обыски. Причины обыска Мухарский не назвал.