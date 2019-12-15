В немецких СМИ заговорили об увольнении сытника

По решению апелляционного суда Ровенской области директор НАБУ Артем Сытник может быть уволен. Об этом говорится в материале авторитетного немецкого издания Spiegel.
Как отмечают журналисты, Артем Сытник известен тем, что фигурировал в скандале, связанном с передачей «сомнительных» документов по деятельности руководителя избирательной компании Дональда Трампа Пола Манафорта в Украине.
В Spiegel напомнили, что Сытник является главой НАБУ, которое было основано в 2015 году при поддержке западных антикоррупционных фондов. В 2016 году, отмечает издание, Сытника обвиняли в том, что он влиял на выборы в США и действовал против национальных интересов Украины.