Марина Порошенко ушла из Украинского культурного фонда

Марина Порошенко заявила, что покидает пост главы Украинского Культурного Фонда. Бывшая первая леди записала видео, в котором пожаловалась на "мелкие интриги" новой власти.

По словам супруги Петра Порошенко, министр культуры Владимир Бородянский на Наблюдательном совете Украинского Культурного Фонда предложил ей оставить пост.

"Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности. Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. Я имею честь",

- сказала Марина Порошенко.

Она добавила, что продолжит заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

Петр Порошенко в своих социальных сетях написал, что его супруга "хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды".

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, подчиненное министерству культуры. Фонд появился в 2017 году после принятия соответствующего законопроекта. Учреждение в начале 2018 года возглавила Марина Порошенко.

Главной претензией к работе Марины Порошенко в фонде было его финансирование, из бюджета на него выделили 700 миллионов гривен. Сама экс-первая леди заверяла, что это маленькая сумма. Каденция Марины Порошенко заканчивалась в январе 2022 года.